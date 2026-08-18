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    Sony'den PlayStation 6 açıklaması: "Planlar Değişebilir"

    Sony CEO'su Hiroki Totoki, bellek arzındaki sıkıntılar nedeniyle PlayStation 6 için yeni bir açıklama paylaştı. Peki yeni konsol ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    Sony'den PlayStation 6 açıklaması: 'Planlar Değişebilir' Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için önemli bir doğrulama paylaştı. Sony CEO'su Hiroki Totoki, konsolun çıkış tarihi ve fiyatının henüz kararlaştırılmadığını açıkladı. Şirketin kararında özellikle yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının tetiklediği bellek arzı sorunları etkili oluyor. Bu nedenle şirketin planları değişebilir.

    PlayStation 6 için planlar değişebilir

    Totoki, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda PlayStation 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi fiyatla satışa çıkacağı konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi. Sony CEO'su, şirketin mevcut piyasa koşullarını yakından takip ettiğini belirtti. Sony'nin PlayStation 6 için donanım hazırlıklarını tamamladığı ve lansmanda yer alacak oyunlar üzerinde çalışmaya başladığı daha önce gündeme gelmişti.

    Ancak mevcut bellek krizi, şirketin yeni konsolun ticari takvimini ve fiyatlandırmasını yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Kaçıranlar için bellek pazarındaki sıkıntının temelinde özellikle yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarındaki hızlı büyüme bulunuyor. Veri merkezi sistemlerine yönelik yüksek talep, bellek üretim kapasitesi üzerinde baskı oluştururken fiyatların da yükselmesine neden olmuş durumda.

    Öyle ki mevcut beklentiler, yüksek bellek fiyatlarının 2027 boyunca devam edebileceği yönünde. Sony daha önce PlayStation 5 satışlarının önümüzdeki yıl boyunca devam etmesi için gerekli bellek tedarikini sağladığını açıklamıştı. Ancak PlayStation 6 gibi yeni bir konsolun üretim hacmi ve donanım maliyetleri açısından daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

    2027 sonu tahminleri

    Yeni nesil konsolda kullanılacak bellek miktarı ve diğer bileşenlerin maliyeti, doğrudan satış fiyatını etkileyebilecek unsurlar arasında. PlayStation 6 için daha önce 2027 sonu civarında bir çıkış tarihi öngörülüyordu. Analist tahminleri ve çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler de bu dönemi işaret ediyordu. Ancak bellek krizinin derinleşmesiyle birlikte Sony'nin lansmanı 2028'e veya daha sonraki bir döneme erteleyebileceğinden bahsediliyor.

     

    PlayStation 6'nın teknik özellikleri konusunda da Sony tarafından resmi bir detay paylaşılmış değil. Buna karşın konsolun donanım geliştirme sürecinin ilerlediği ve lansman oyunları için hazırlıkların başladığı belirtiliyor. Bellek ve diğer bileşenlerdeki tedarik koşulları, Sony'nin önümüzdeki dönemde hem lansman tarihini hem de konsolun çıkış fiyatını belirlemesinde kritik rol oynayacak.

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