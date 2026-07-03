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    Sony'den PlayStation Plus için yeni zam sinyali

    Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerinde yeni zam ihtimalini doğruladı. Şirket, fiyatlandırma dahil farklı yöntemlerle kârlılığı artırmayı değerlendirdiğini açıkladı.

    Sony'den PlayStation Plus için yeni zam sinyali Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus (PS Plus) abonelik ücretlerinde yeni zam ihtimalini resmi olarak doğruladı. Şirket yönetimi, haziran ayında gerçekleştirilen yatırımcı soru-cevap oturumunda abonelik hizmetinin sunduğu değer ile erişim maliyeti arasındaki dengeyi sürekli gözden geçirdiklerini ve fiyatlandırmanın da bu sürecin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

    Üst paketlere ilgi artıyor

    Sony'nin paylaştığı verilere göre PS Plus abonelerinin yüzde 40'ı artık daha yüksek seviyedeki abonelik paketlerini tercih ediyor. Şirket, bunun kullanıcıların hizmete olan ilgisinin arttığını gösterdiğini ve PS Plus'ın kârlılık açısından en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Sony aynı zamanda 2025 mali yılında PlayStation Plus'ın bugüne kadarki en yüksek kârlılık seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirket, yeni abonelerin halihazırda daha yüksek ücretler ödediğini doğrularken, fiyatlandırma dahil çeşitli yöntemlerle kârlılığı artırmanın yollarını değerlendirdiğini belirtti.

    PlayStation Plus fiyatlarının yeniden artırılabileceğine yönelik açıklamalar oyun sektöründe donanım maliyetlerinin yükseldiği bir döneme denk geliyor. Özellikle RAM ve depolama bileşenlerinde yapay zeka sektöründen gelen yoğun talebin fiyatları artırdığı belirtiliyor.

    Bununla birlikte Sony'nin fiyat artışı sinyali, fiziksel PlayStation oyun disklerinin üretiminin sona ereceğine yönelik açıklamaların hemen ardından geldi. Oyun sektöründe dijital dağıtıma geçiş hız kazanırken Microsoft'un da gelecekte Xbox tarafında tamamen dijital stratejiye yönelebileceğine ilişkin iddialar gündemde yer alıyor.

    PS Plus Türkiye fiyatları

    • Essential: 1 Aylık 400 TL, 3 Aylık 1.020 TL, 12 Aylık 2.890 TL
    • Extra: 1 Aylık 600 TL, 3 Aylık 1.660 TL, 12 Aylık 4.810 TL
    • Deluxe: 1 Aylık 710 TL, 3 Aylık 1.960 TL, 12 Aylık 5.560 TL
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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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