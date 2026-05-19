    Sony’den profesyonellere yeni süper telefoto lens: FE 100-400mm F4.5 GM OSS

    Sony, yeni FE 100-400mm F4.5 GM OSS lensini tanıttı. Sabit F4.5 diyafram, üç kata kadar daha hızlı otomatik netleme ve 800 mm’ye uzanan odak mesafesiyle öne çıkıyor.

    Sony, tam kare Alpha E-mount kamera ailesi için geliştirdiği yeni nesil süper telefoto lens modeli FE 100-400mm F4.5 GM OSS’u Almanya’nın Bavyera bölgesinde düzenlenen Sony Kando etkinliği kapsamında duyurdu. G Master serisinin yeni üyesi olan lens, sabit F4.5 diyafram açıklığını yüksek optik performans ve gelişmiş otomatik netleme teknolojileriyle bir araya getiriyor.

    Sabit F4.5 diyafram ve G Master optik kalitesi

    Spor, vahşi yaşam, kuş gözlemciliği ve foto muhabirliği gibi hızlı hareket eden sahnelerde çalışan profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni lens, önceki modele kıyasla üç kata kadar daha hızlı otomatik netleme performansı sunuyor. Yaklaşık 1.840 gram ağırlığındaki lens, dahili zoom yapısıyla çekim sırasında daha dengeli kullanım sağlamayı amaçlıyor.

    Yeni FE 100-400mm F4.5 GM OSS, tüm zoom aralığında sabit F4.5 maksimum diyafram açıklığı sunuyor. Sony, bu yapı sayesinde zoom sırasında pozlama değişimlerinin minimum seviyede tutulduğunu belirtiyor.

    Lensin optik yapısında yeni geliştirilen ED XA (Extra-low Dispersion extreme aspherical) elementiyle birlikte XA, iki Super ED ve üç ED cam elementi yer alıyor. Bu yapı sayesinde kromatik sapma, küresel sapma ve farklı optik bozulmalar azaltılıyor.

    Sony’nin Nano AR Coating II kaplama teknolojisi ise özellikle güçlü ışık kaynaklarının bulunduğu sahnelerde ghosting ve flare oluşumunu azaltarak daha yüksek kontrastlı görüntüler sunuyor.

    Lens ayrıca 11 yapraklı dairesel diyafram yapısıyla G Master serisinin karakteristik bokeh performansını koruyor.

    800 mm’ye kadar ulaşabiliyor

    Sony’nin yeni süper telefoto lensi, opsiyonel teleconverter aksesuarlarıyla birlikte kullanıldığında 800 mm odak uzaklığına ulaşabiliyor. APS-C modunda ise bu değer 1.200 mm’ye kadar çıkabiliyor. Bu özelliğin kuş fotoğrafçılığı ve uzak mesafeli spor çekimleri için önemli avantaj sağladığı belirtiliyor.

    Şirket, yeni modelin nesne takip performansında da yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme sunduğunu belirtiyor. Lens ayrıca AF/AE takibiyle saniyede 120 kare sürekli çekim yapabilen Alpha 9 III modeliyle tam uyumlu çalışıyor.

    Öte yandan Sony’nin yeni optik tasarımı sayesinde lensin fiziksel uzunluğu zoom sırasında değişmiyor. Dahili zoom sistemi, ağırlık merkezinin sabit kalmasına yardımcı olurken özellikle elde yapılan çekimlerde daha dengeli kullanım sunuyor.

    Sony, yeni lensin video tarafında da profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirmeler içerdiğini belirtiyor. Lensin dahili görüntü sabitleme sistemi, uyumlu kamera gövdelerinde Active Mode desteğiyle birlikte çalışabiliyor.

    Model ayrıca video kayıtları sırasında odak değişimlerinden kaynaklanan görüş açısı değişimini azaltan ‘breathing compensation’ özelliğini de destekliyor. Bu özellik özellikle sinematik çekimlerde daha stabil görüntü geçişleri elde edilmesini sağlıyor.

