Sony'den PlayStation 4 kullanıcılarına "yükseltme" mesajı

Tam Boyutta Gör PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinin üzerinden beş yıldan fazla zaman geçti ancak bazı oyuncular hâlâ PlayStation 4 konsollarını kullanmayı tercih ediyor. PS4 sahiplerine PlayStation tarafından gönderilen bir sistem mesajının görüntüleri internette ortaya çıktı. Mesajda, kullanıcılara 2026'da çıkacak büyük oyunları kaçırmamaları için PlayStation 5 konsoluna geçiş yapmaları öneriliyor.

Playstation 6 için kötü haber: Çıkış takvimi gecikecek 4 gün önce eklendi

Sony: 2025'in hit oyunları, 2026'nın en çok beklenen oyunları için PS5'e geçin

Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5, pek de sorunsuz bir lansman geçirmedi. Pandemi, stok sıkıntısı ve karaborsacılar nedeniyle PS5'e sahip olmak, piyasaya sürüldüğü ilk birkaç ay boyunca neredeyse imkansızdı. Neticede, çoğu kişi PlayStation 4’ü kullanmaya devam etti.

Bloodborne, Marvel's Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn gibi inanılmaz özel oyunlara ev sahipliği yapan PlayStation 4, Sony'nin en başarılı konsollarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak, PlayStation 4'ün yakın zamanda 12. yıl dönümünü kutlamasıyla birlikte, Sony'nin geleceğe bakışı ve PlayStation 6'nın çok uzak olmayan bir gelecekte piyasaya sürüleceğine dair söylentilerin çıkmasıyla, şirketin kullanıcıları PS5’e geçirmek için baskı yaptığı görülüyor. Bu durum, sosyal medyada PlayStation’dan gelen bir mesaj paylaşılarak yakın zamanda bildirildi.

Mesajda, Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders ve Ghost of Yotei gibi 2025'in hit oyunlarının yanı sıra SAROS, 007 First Light, Nioh 3 gibi 2026'nın en çok beklenen oyunlarını oynamak isteyen PS4 kullanıcılarına en kısa sürede PS5 konsoluna geçmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca PS5 konsollarındaki en son fırsatları görebilecekleri bir QR kod yerleştirilmiş.

PlayStation 5, beş yıldan fazla süredir piyasada. PlayStation 4 konsolu da 2013'te piyasaya sürüldü. Bu son gelişme sonrası kullanıcılardan farklı tepkiler geldi.PS5’e geçeceğini söyleyenler olduğu gibi, PS4 ile PlayStation dönemini kapatacaklarını, başka platformlara (Xbox, PC ya da Switch 2) geçeceklerini ifade edenler de oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: