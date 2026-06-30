Sony'den PS6 mesajı: Yeni PlayStation zararına satılmayacak

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Tam Boyutta Gör Sony Interactive Entertainment, yatırımcılarla gerçekleştirdiği soru-cevap oturumunda gelecek PlayStation donanımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni açıklama, PlayStation 6 hakkındaki beklentiler artarken şirketin fiyatlandırma stratejisine de değiniyor.

Sony: Donanımı büyük zararına satmayacağız

Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO'su Hideaki Nishino, donanımın PlayStation ekosisteminin temelini oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Nishino, örnek olarak PlayStation Portal'ı göstererek şirketin oyun deneyimini yalnızca oturma odasıyla sınırlı tutmak istemediğini duyurdu. Ayrıca yatırımcıların yeni nesil PlayStation konsollarının fiyatlandırmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Nishino, şirketin tüm bileşen maliyet artışlarını kendi bünyesinde karşılamasının gerçekçi olmadığını belirtti.

Sony'nin Japonya dışındaki bazı pazarlarda fiyat artışlarını şimdiden uyguladığına dikkat çeken Nishino, buna rağmen satışların planlandığı şekilde devam ettiğini ve fiyat artışlarının tüketici talebini olumsuz etkilemediğini düşündüklerini söyledi. En dikkat çekici açıklama ise şirketin donanım satış stratejisiyle ilgili oldu.

Sony, prensip olarak oyun konsollarını "önemli ölçüde zarar ederek" satmayı planlamadığını vurguladı. Şirketin pazarı yakından izlemeye devam ettiği ve fiyatlandırma yaklaşımını sürekli değerlendirdiği de ifade edildi. Bu açıklama, son dönemde gündeme gelen PlayStation 6 fiyatı hakkındaki iddiaları da yeniden gündeme taşıyor.

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Sony henüz yeni nesil konsolun çıkış tarihi, teknik özellikleri veya fiyatı hakkında resmi bir bilgi paylaşmasa da, donanım kârlılığını önceliklendirecek olması PS6'nın önceki nesillere kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelebileceği yönündeki beklentileri artırmış durumda.

Taşınabilir PlayStation için yeni ipucu

Sony'nin açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise gelecekteki PlayStation donanımlarının farklı kullanım senaryolarına odaklanacağı mesajı oldu. Şirket, PlayStation deneyiminin artık yalnızca televizyon karşısında yaşanmadığını, kullanıcıların kişisel monitörler ve farklı cihazlar üzerinden de oyun oynadığını belirtti. Bu kapsamda PlayStation Portal, Remote Play ve bulut oyun çözümlerine yapılan vurgu da dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Sony yeni bir taşınabilir PlayStation konsolu veya ikinci bir yeni nesil cihaz geliştirdiğini doğrulamadı. Ancak şirketin oyun deneyimini oturma odasının dışına taşıma hedefini sık sık dile getirmesi, uzun süredir konuşulan taşınabilir PlayStation projesine ışık tutuyor.

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