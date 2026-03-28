    Sony'den tatsız duyuru: Playstation 5 fiyatlarına ciddi zam geldi

    Sony, PlayStation 5 fiyatlarına küresel çapta dev zam yaptı. Ekonomik baskılar gerekçesiyle güncellenen yeni fiyat tarifeleri 2 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olacak.

    Sony, dünya çapında geçerli olmak üzere PlayStation 5 oyun konsolları ve PlayStation Portal fiyatlarına önemli bir zam yaptığını duyurdu. Japon şirketin resmi blog sayfası aracılığıyla açıkladığı yeni liste şimdiye kadar karşılaşılan en büyük fiyat artışlarından biri olarak kayıtlara geçiyor.

    Avrupa pazarında 100 euro gibi ciddi bir artış söz konusu. Sony tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre popüler oyun konsollarının yeni fiyatları şu şekilde:

    Avrupa:

    • PS5 – 649.99 euro (+100 euro zam)
    • PS5 Dijital Sürüm – 599.99 euro (+100 euro zam)
    • PS5 Pro – 899.99 euro (+100 euro zam)
    • PS Portal – 249.99 euro (+30 euro zam)

    ABD:

    • PS5 – 649.99 dolar (+100 dolar zam)
    • PS5 Dijital Sürüm – 599.99 dolar (+100 dolar zam)
    • PS5 Pro – 899.99 dolar (+100 dolar zam)
    • PS Portal – 249.99 dolar (+50 dolar zam)

    İngiltere:

    • PS5 - 569.99 sterlin
    • Dijital Sürüm - 519.99 sterlin
    • PS5 Pro - 789.99 sterlin
    • PS Portal - 219.99 sterlin

    Japonya:

    • PS5 - 97.980 Japon yeni
    • Dijital Sürüm - 89.980 Japon yeni
    • PS5 Pro - 137.980 Japon yeni
    • PS Portal - 39.980 Japon yeni

    Gerekçe: Küresel ekonomik baskılar

    Sony, resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, yeni fiyat artışının arkasında yatan temel faktörün "küresel ekonomik baskılar" olduğunu belirtti. Şirket, benzer ekonomik gerekçeleri 2022 ve 2025 yıllarında gerçekleştirdiği önceki fiyat artışlarında da dile getirmişti. Uzmanlar, bu adımı Sony'nin artan maliyetler ve istikrarsız ekonomik koşullar altında kârlılığını koruma stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

    Oyunseverleri üzen bu yeni fiyatlandırma politikası, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren raflardaki ve dijital mağazalardaki etiketlerin güncellenmesi bekleniyor.

