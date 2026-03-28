Sony'den tatsız duyuru: Playstation 5 fiyatlarına ciddi zam geldi

Avrupa pazarında 100 euro gibi ciddi bir artış söz konusu. Sony tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre popüler oyun konsollarının yeni fiyatları şu şekilde:
Avrupa:
- PS5 – 649.99 euro (+100 euro zam)
- PS5 Dijital Sürüm – 599.99 euro (+100 euro zam)
- PS5 Pro – 899.99 euro (+100 euro zam)
- PS Portal – 249.99 euro (+30 euro zam)
ABD:
- PS5 – 649.99 dolar (+100 dolar zam)
- PS5 Dijital Sürüm – 599.99 dolar (+100 dolar zam)
- PS5 Pro – 899.99 dolar (+100 dolar zam)
- PS Portal – 249.99 dolar (+50 dolar zam)
İngiltere:
- PS5 - 569.99 sterlin
- Dijital Sürüm - 519.99 sterlin
- PS5 Pro - 789.99 sterlin
- PS Portal - 219.99 sterlin
Japonya:
- PS5 - 97.980 Japon yeni
- Dijital Sürüm - 89.980 Japon yeni
- PS5 Pro - 137.980 Japon yeni
- PS Portal - 39.980 Japon yeni
Gerekçe: Küresel ekonomik baskılar
Sony, resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, yeni fiyat artışının arkasında yatan temel faktörün "küresel ekonomik baskılar" olduğunu belirtti. Şirket, benzer ekonomik gerekçeleri 2022 ve 2025 yıllarında gerçekleştirdiği önceki fiyat artışlarında da dile getirmişti. Uzmanlar, bu adımı Sony'nin artan maliyetler ve istikrarsız ekonomik koşullar altında kârlılığını koruma stratejisinin bir parçası olarak görüyor.
Oyunseverleri üzen bu yeni fiyatlandırma politikası, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren raflardaki ve dijital mağazalardaki etiketlerin güncellenmesi bekleniyor.