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    Sony'den Xperia 1 VIII açıklaması: "microSD ve kulaklık girişi vazgeçilmez"

    Sony, Xperia 1 VIII satışlarının beklenenden daha güçlü olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişinin Xperia serisi için belirleyici olduğunu söyledi.

    Sony'den Xperia açıklaması: 'microSD ve kulaklık vazgeçilmez' Tam Boyutta Gör
    Sony, Xperia 1 VIII'in satış performansıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Japon şirketin temsilcileri Shohachi Ike ve Eri Kitazawa, Xperia 1 VIII'in fiyat artışına rağmen güçlü satış rakamlarına ulaştığını ve kullanıcı memnuniyetinin yüksek olduğunu belirtti.

    Xperia 1 VIII satışları beklentileri aştı

    Kaçıranlar için Japonya'da fiyatı 200.000 yen seviyesini aşan Xperia 1 VIII, Avrupa'da ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip giriş modeli için 1.500 euro / 1.400 sterlin fiyatla satışa sunuluyor. Bu fiyatlar Xperia 1 VII ile aynı seviyede. Sony temsilcileri ise, fiyat artışlarına rağmen satışların güçlü kaldığını ve kullanıcı memnuniyetinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

    Şirkete göre, Xperia 1 VIII'in kamera sistemi de kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yeniden şekillendi. Sony, daha büyük bir telefoto sensör kullanabilmek için kamera bölümünün tasarımını değiştirdi. Şirket ayrıca Xperia 1 VII'de bulunan 85-170 mm değişken zoom mekanizmasından vazgeçerek 70 mm sabit odak uzaklığına geçti.

    Bu değişikliğin temel nedenlerinden biri kamera mekanizmasının telefonda kapladığı alan oldu. Sony, daha büyük bir sensörle birlikte değişken zoom sistemini korumanın cihazı gereğinden fazla kalınlaştıracağını düşünüyor. Bunun yerine 12 MP sensörün yerini 48 MP telefoto sensör aldı. Yeni kamera, sensör kırpma teknolojisi sayesinde 140 mm'ye kadar kayıpsız zoom sunabiliyor.

    MicroSD ve kulaklık girişi Xperia'nın kimliğinin parçası

    Sony'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise cihazdaki geleneksel bağlantı seçenekleriyle ilgili oldu. Şirket, kullanıcı araştırmalarında microSD kart desteğinin satın alma nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığı söylüyor.Sony temsilcileri ayrıca microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişinin Xperia kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

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