    Sony'den yeni zam: PS5 fiyatları Asya pazarında artıyor

    Sony, PlayStation 5 fiyatlarına yönelik küresel artışın kapsamını genişletmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa'nın ardından Asya’da da bazı ülkelerde zam oranı yüzde 40'ı aşacak.

    Sony'den yeni zam: PS5 fiyatları Asya pazarında artıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, kısa süre önce açıkladığı küresel fiyat artışının ardından şimdi de Güneydoğu Asya pazarında PlayStation 5 ve PlayStation Portal için yeni fiyatları duyurdu. 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren güncelleme, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'ı kapsıyor.

    Sony, PS5 fiyatlarını artırıyor

    Sony, ABD ve Avrupa'nın ardından Güneydoğu Asya'da da yeni fiyat artışını devreye almaya başladı. Şirket, bu zam haberinin arkasında "küresel ekonomik baskılar" olduğunu belirtiyor. Aynı gerekçe, Nisan ayında ABD ve Avrupa için yapılan zamda da kullanılmıştı. Ancak Asya tarafında açıklanan oranlar, bazı ürünlerde çok daha sert artışlara sahip.

    Özellikle Endonezya'da PlayStation Portal fiyatı yaklaşık yüzde 44,5 artışla en dikkat çekici yükselişi yaşadı. Konsol tarafında ise en büyük artış Filipinler'de görüldü; standart PS5 modeli yaklaşık yüzde 30 zamlandı. Vietnam da yüzde 27'yi aşan artışla bu tabloya yakın bir seviyede yer alıyor. Diğer ülkelerde de benzer şekilde çift haneli zamlar dikkat çekiyor.

    Örneğin Singapur ve Malezya'da hem standart hem de dijital sürümlerde artışlar yüzde 10 ila 20 bandında değişiyor. PlayStation 5 Pro tarafında ise artışlar görece daha sınırlı kalsa da genel tablo yukarı yönlü. Avrupa pazarındaki zamda ise, fiyatlar PS5 standart sürüm için 649 euro, dijital sürüm 599.99 euro, PS5 Pro ise, 899 euroya çıkmıştı.

