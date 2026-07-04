Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony Avusturya’daki disk fabrikasını dönüştürmeye başladı

    Dijital dünyaya uyum sağlamak için fiziksel disk üretimini sonlandırma kararı alan Sony, mevcut üretim tesislerini ise sektör ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüme sokuyor. 

    Sony Tam Boyutta Gör
    2028 yılı başından itibaren PlayStation için fiziksel disk üretmeyi durduracağını ve sadece dijital oyunlara odaklanacağını açıklayan Sony, sektörde de büyük bir tartışma başlatmıştı. Aslında firmanın bu kararı çok önceden aldığı ortaya çıktı.

    Sony disk üretiminden çekiliyor

    Gelen bilgilere göre firmanın Avusturya-Salzburg kentinde bulunan disk üretim fabrikası optik mikro lens üretimi yapacak şekilde dönüşüm sürecine girdi. Firmanın bu dönüşüm için 30 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor. Elbette bu dönüşüm uzun bir süre alacak.

    Optik mikro lensler ışığı manipüle etmesiyle biliniyor ve ağırlıklı olarak kamera sensörleri, sanal gerçeklik kaskları, fiber optik ağlar ve medikal cihazlarda kullanılıyor. Sony hali hazırda büyüyen bu sektörlerden daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

    Sony’nin disk üretimi Sony DADC iştiraki tarafından kontrol ediliyor. Daha önce üretimin merkezi Indiana eyaletindeydi ve 2022 yılında kapatılana kadar 23 milyar disk üretilmişti. Bu tesis kapatılınca merkez Salzburg şehrine taşındı ve buradaki tesiste de bugüne kadar 3.4 milyar disk üretildi. Dönüşüm olacağı için tesislerde çalışanlar işten çıkarılmayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    500 bine alınacak arabalar red alert 2 oyna tarihi geçmiş sucuk yenir mi durduk yere akü bitmesi xiaomi batarya resetleme kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum