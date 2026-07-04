Sony Avusturya’daki disk fabrikasını dönüştürmeye başladı

Sony disk üretiminden çekiliyor
Gelen bilgilere göre firmanın Avusturya-Salzburg kentinde bulunan disk üretim fabrikası optik mikro lens üretimi yapacak şekilde dönüşüm sürecine girdi. Firmanın bu dönüşüm için 30 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor. Elbette bu dönüşüm uzun bir süre alacak.
Optik mikro lensler ışığı manipüle etmesiyle biliniyor ve ağırlıklı olarak kamera sensörleri, sanal gerçeklik kaskları, fiber optik ağlar ve medikal cihazlarda kullanılıyor. Sony hali hazırda büyüyen bu sektörlerden daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.
Sony’nin disk üretimi Sony DADC iştiraki tarafından kontrol ediliyor. Daha önce üretimin merkezi Indiana eyaletindeydi ve 2022 yılında kapatılana kadar 23 milyar disk üretilmişti. Bu tesis kapatılınca merkez Salzburg şehrine taşındı ve buradaki tesiste de bugüne kadar 3.4 milyar disk üretildi. Dönüşüm olacağı için tesislerde çalışanlar işten çıkarılmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: