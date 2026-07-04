Sony Avusturya’daki disk fabrikasını dönüştürmeye başladı

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Tam Boyutta Gör 2028 yılı başından itibaren PlayStation için fiziksel disk üretmeyi durduracağını ve sadece dijital oyunlara odaklanacağını açıklayan Sony, sektörde de büyük bir tartışma başlatmıştı. Aslında firmanın bu kararı çok önceden aldığı ortaya çıktı.

Sony disk üretiminden çekiliyor

Gelen bilgilere göre firmanın Avusturya-Salzburg kentinde bulunan disk üretim fabrikası optik mikro lens üretimi yapacak şekilde dönüşüm sürecine girdi. Firmanın bu dönüşüm için 30 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor. Elbette bu dönüşüm uzun bir süre alacak.

PlayStation diskleri tarihe karışıyor 2 gün önce eklendi

Optik mikro lensler ışığı manipüle etmesiyle biliniyor ve ağırlıklı olarak kamera sensörleri, sanal gerçeklik kaskları, fiber optik ağlar ve medikal cihazlarda kullanılıyor. Sony hali hazırda büyüyen bu sektörlerden daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Sony’nin disk üretimi Sony DADC iştiraki tarafından kontrol ediliyor. Daha önce üretimin merkezi Indiana eyaletindeydi ve 2022 yılında kapatılana kadar 23 milyar disk üretilmişti. Bu tesis kapatılınca merkez Salzburg şehrine taşındı ve buradaki tesiste de bugüne kadar 3.4 milyar disk üretildi. Dönüşüm olacağı için tesislerde çalışanlar işten çıkarılmayacak.

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