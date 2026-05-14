Playstation 6'nın yeni teknik detayları sızdı: Sony, donanımdan kısmıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Helix ve Playstation 6 dahil olmak üzere yeni nesil oyun konsollarına yönelik sızıntılar hız kazanmaya devam ediyor. Yeni bir sızıntıda ise, Sony'nin Playstation 6 için donanım planları paylaşıldı. İddialara göre şirket, yeni nesil konsolda yüksek bellek kapasitesinden taviz vermek istemiyor.

Bellek kapasitesi 30 GB'ın altına düşmeyecek

Kaçıranlar için daha önce bazı kaynaklar, Sony'nin üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla PS6'da 24 GB RAM tercih edebileceğini öne sürmüştü. Ancak sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Moore's Law is Dead, PlayStation 6'nın standart bellek kapasitesinin kesinlikle 30 GB'ın altına inmeyeceğini paylaştı.

İddialar, Sony'nin pandemi dönemindeki PS5 stratejisine benzer bir yol izleyeceğini gösteriyor. Şirketin, çip ve bellek sıkıntılarına rağmen PS5 tarafında büyük donanım kırpmalarına gitmediği ve fiyat-performans dengesini korumaya çalıştığı hatırlatılıyor. Aynı yaklaşımın PS6 için de geçerli olması muhtemel.

Playstation 6: 30GB+ GDDR7

Playstation 6 Portable: 24GB GDDR7

PlayStation 5 (Tüm modeller): 16 GB GDDR6 SDRAM + 512 MB DDR4

PlayStation 4 Pro: 8 GB GDDR5 + 1 GB DDR3

PlayStation 4 (Original/Slim): 8 GB GDDR5 + 256 MB DDR3

PlayStation 3 (All Models): 256 MB XDR System RAM + 256 MB GDDR3 VRAM (Toplam 512 MB)

PlayStation 2: 32 MB Direct RDRAM + 4 MB VRAM

PlayStation 1: 2 MB Main EDO RAM + 1 MB VRAM

Taşınabilir model erkene alınabilir

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise taşınabilir PlayStation cihazı oldu. Kaynağa göre Sony, tedarik zinciri tarafında ciddi sorunlar yaşanması halinde önce taşınabilir bir PS6 modeli piyasaya sürebilir. Bu cihazın 24 GB RAM ile geleceği ve 2027 yılında tanıtılabileceği belirtiliyor. Standart PlayStation 6 modeli için konuşulan teknik detaylar ise oldukça iddialı.

Playstation 6 ne zaman çıkacak? Sony’den resmi açıklama geldi 5 gün önce eklendi

Konsolun, 8 yüksek performanslı ve 2 düşük güç tüketimli çekirdekten oluşan toplam 10 çekirdekli Zen 6 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Grafik tarafında ise 54 işlem birimli RDNA 5 mimarisine sahip yeni nesil bir GPU'nun kullanılacağı iddia ediliyor. Artan bellek kapasitesi ise, özellikle yapay zeka destekli oyun sistemleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve gelişmiş ışın izleme teknolojileri için önemli bir avantaj sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: