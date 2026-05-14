Playstation 6'nın yeni teknik detayları sızdı: Sony, donanımdan kısmıyor

Bellek kapasitesi 30 GB'ın altına düşmeyecek
Kaçıranlar için daha önce bazı kaynaklar, Sony'nin üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla PS6'da 24 GB RAM tercih edebileceğini öne sürmüştü. Ancak sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Moore's Law is Dead, PlayStation 6'nın standart bellek kapasitesinin kesinlikle 30 GB'ın altına inmeyeceğini paylaştı.
İddialar, Sony'nin pandemi dönemindeki PS5 stratejisine benzer bir yol izleyeceğini gösteriyor. Şirketin, çip ve bellek sıkıntılarına rağmen PS5 tarafında büyük donanım kırpmalarına gitmediği ve fiyat-performans dengesini korumaya çalıştığı hatırlatılıyor. Aynı yaklaşımın PS6 için de geçerli olması muhtemel.
- Playstation 6: 30GB+ GDDR7
- Playstation 6 Portable: 24GB GDDR7
- PlayStation 5 (Tüm modeller): 16 GB GDDR6 SDRAM + 512 MB DDR4
- PlayStation 4 Pro: 8 GB GDDR5 + 1 GB DDR3
- PlayStation 4 (Original/Slim): 8 GB GDDR5 + 256 MB DDR3
- PlayStation 3 (All Models): 256 MB XDR System RAM + 256 MB GDDR3 VRAM (Toplam 512 MB)
- PlayStation 2: 32 MB Direct RDRAM + 4 MB VRAM
- PlayStation 1: 2 MB Main EDO RAM + 1 MB VRAM
Taşınabilir model erkene alınabilir
Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise taşınabilir PlayStation cihazı oldu. Kaynağa göre Sony, tedarik zinciri tarafında ciddi sorunlar yaşanması halinde önce taşınabilir bir PS6 modeli piyasaya sürebilir. Bu cihazın 24 GB RAM ile geleceği ve 2027 yılında tanıtılabileceği belirtiliyor. Standart PlayStation 6 modeli için konuşulan teknik detaylar ise oldukça iddialı.
Konsolun, 8 yüksek performanslı ve 2 düşük güç tüketimli çekirdekten oluşan toplam 10 çekirdekli Zen 6 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Grafik tarafında ise 54 işlem birimli RDNA 5 mimarisine sahip yeni nesil bir GPU'nun kullanılacağı iddia ediliyor. Artan bellek kapasitesi ise, özellikle yapay zeka destekli oyun sistemleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve gelişmiş ışın izleme teknolojileri için önemli bir avantaj sunacak.
