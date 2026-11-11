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    Sony duyurdu: PlayStation 5 satışları 100 milyonu aştı

    Sony Interactive Entertainment, 10 Kasım itibarıyla PlayStation 5 konsolunun dünya genelinde 100 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bunda elbette GTA 6'nın büyük payı var.

    Sony PlayStation 5 satışları 100 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment, 10 Kasım itibarıyla PlayStation 5 konsolunun dünya genelinde 100 milyondan fazla sattığını açıkladı. PSP ve PlayStation 3 gibi modelleri geride bırakan konsol, ilk PlayStation'ın 102.4 milyon adetlik satış rakamına da oldukça yaklaştı.

    Geçen yıl 16 milyon PS5 satıldı

    PS5’in tüm zamanların en çok satan konsolu unvanını alabilmesi için toplamda 160 milyon adet satışa ulaşması gerekiyor. Bu, efsanevi PlayStation 2'yi tahtından indirerek zirveye yerleşmesini sağlayacak.

    Sony ekibi, paylaştığı güncel satış verilerinde altı yıl önce piyasaya sürülen PlayStation 5'in 100 milyon adetten fazla sattığını doğruladı. Satışların zirve yaptığı dönem, tek yılda 20.8 milyon adetlik satışın gerçekleştiği 2023 mali yılı (FY2023) oldu; geçtiğimiz yıl ise 16 milyon adet satışa ulaşıldı.

    İlk çeyrekte 1.6 milyon adet PS5 satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2.5 milyondu. İkinci çeyrekte ise 2.6 milyon adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 4 milyondu. Asıl belirleyici veriler, üçüncü çeyrek performansının hesaplanacağı yeni yılda ortaya çıkacak. Bu veriler, Grand Theft Auto 6'nın konsol satışları üzerinde ne denli etkili olduğunu gözler önüne serecek.

    Yazılım satışlarında rekor!

    Buna ek olarak, Eylül 2026 itibarıyla PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satılan toplam yazılım adedinin 1.79 milyarı aştığı paylaşıldı. 2026 mali yılının ilk yarısı itibarıyla ulaşılan 154.3 milyonluk yazılım satışı, bu alanda tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ediyor olabilir. Toplam yazılım satışları açısından bugüne kadarki en güçlü yıl, 317.9 milyon adet satışla geçen yıldı. GTA 6'ya yönelik rekor seviyede beklentiler ve hem Black Friday hem de tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte, mali yıl sona ermeden yeni bir rekorun kırıldığını görebiliriz.

    127 milyon aylık aktif kullanıcı

    Son olarak, Eylül 2026 itibarıyla PlayStation'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 127 milyona ulaşmış durumda.

    Tüm zamanların en çok satan 10 oyun konsolu

    1. PlayStation 2 (PS2) - 160 milyon
    2. Nintendo Switch (NS) - 157.20 milyon
    3. Nintendo DS (DS) - 154.02 milyon
    4. Game Boy (GB) - 118.69 milyon
    5. PlayStation 4 (PS4) - 117.20 milyon
    6. PlayStation (PS) - 102.49 milyon
    7. Nintendo Wii (Wii) - 101.63 milyon
    8. PlayStation 5 (PS5) - 100 milyon
    9. PlayStation 3 (PS3) - 87.40 milyon
    10. Xbox 360 (X360) - 85.73 milyon
    Kaynakça https://sonyinteractive.com/en/our-company/business-data-sales/ https://www.vgchartz.com/article/469625/ps5-ships-100-million-units-as-of-november-10/
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