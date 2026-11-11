Sony duyurdu: PlayStation 5 satışları 100 milyonu aştı

Yapay Zeka Özeti:
- Sony, PlayStation 5 satışlarının dünya genelinde 100 milyon barajını aştığını açıkladı. Konsol, böylece ilk PlayStation'ın satış rakamına oldukça yaklaştı. Zirve performansını 20,8 milyon adetle 2023 yılında yakalayan cihaz, satış hızındaki düşüşe rağmen yazılım tarafında 1,79 milyar adetlik rekor bir seviyeye ulaştı. Ayrıca konsolun aylık aktif kullanıcı sayısı da 127 milyona çıktı. Şirket, önümüzdeki tatil dönemi ve GTA 6 beklentisiyle birlikte yeni satış rekorları kırmayı hedefliyor.
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Geçen yıl 16 milyon PS5 satıldı
PS5’in tüm zamanların en çok satan konsolu unvanını alabilmesi için toplamda 160 milyon adet satışa ulaşması gerekiyor. Bu, efsanevi PlayStation 2'yi tahtından indirerek zirveye yerleşmesini sağlayacak.
Sony ekibi, paylaştığı güncel satış verilerinde altı yıl önce piyasaya sürülen PlayStation 5'in 100 milyon adetten fazla sattığını doğruladı. Satışların zirve yaptığı dönem, tek yılda 20.8 milyon adetlik satışın gerçekleştiği 2023 mali yılı (FY2023) oldu; geçtiğimiz yıl ise 16 milyon adet satışa ulaşıldı.
İlk çeyrekte 1.6 milyon adet PS5 satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2.5 milyondu. İkinci çeyrekte ise 2.6 milyon adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 4 milyondu. Asıl belirleyici veriler, üçüncü çeyrek performansının hesaplanacağı yeni yılda ortaya çıkacak. Bu veriler, Grand Theft Auto 6'nın konsol satışları üzerinde ne denli etkili olduğunu gözler önüne serecek.
Yazılım satışlarında rekor!
Buna ek olarak, Eylül 2026 itibarıyla PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satılan toplam yazılım adedinin 1.79 milyarı aştığı paylaşıldı. 2026 mali yılının ilk yarısı itibarıyla ulaşılan 154.3 milyonluk yazılım satışı, bu alanda tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ediyor olabilir. Toplam yazılım satışları açısından bugüne kadarki en güçlü yıl, 317.9 milyon adet satışla geçen yıldı. GTA 6'ya yönelik rekor seviyede beklentiler ve hem Black Friday hem de tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte, mali yıl sona ermeden yeni bir rekorun kırıldığını görebiliriz.
127 milyon aylık aktif kullanıcı
Son olarak, Eylül 2026 itibarıyla PlayStation'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 127 milyona ulaşmış durumda.
Tüm zamanların en çok satan 10 oyun konsolu
- PlayStation 2 (PS2) - 160 milyon
- Nintendo Switch (NS) - 157.20 milyon
- Nintendo DS (DS) - 154.02 milyon
- Game Boy (GB) - 118.69 milyon
- PlayStation 4 (PS4) - 117.20 milyon
- PlayStation (PS) - 102.49 milyon
- Nintendo Wii (Wii) - 101.63 milyon
- PlayStation 5 (PS5) - 100 milyon
- PlayStation 3 (PS3) - 87.40 milyon
- Xbox 360 (X360) - 85.73 milyon