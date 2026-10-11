Sony, akıllı telefonlar için Eclipsa Audio sertifikalı mikrofonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Sony, akıllı telefonlar için Eclipsa Audio sertifikalı dünyanın ilk mikrofonu olan Sony ECM-AX10'u tanıttı. Vlogger’lar, mobil film yapımcıları ve günlük içerik üreticileri için tasarlanan bu kompakt USB-C mikrofon, akıllı telefon videolarının sesini, görüntülerin göründüğü kadar sürükleyici ve uzamsal olarak doğru hale getirmek için tasarlanmış.

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Sony ECM-AX10 USB-C mikrofon özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör ECM-AX10'un kalbinde sahnenin her yönünden sesi yakalayan dört çok yönlü kapsül etrafında oluşturulmuş yeni geliştirilmiş küresel mikrofon modülü yer alıyor. Sony'nin uzamsal ses işleme teknolojisiyle birlikte mikrofonun ister sokak sanatçısı, ister festival kalabalığı, ister spor müsabakası ya da sessiz bir sahne arkası anı olsun, yön, mesafe ve atmosfer duygusunu yeniden oluşturduğu söyleniyor. Sony, mikrofonun ses kalitesini orkestra parçalarından şehir gürültüsüne kadar gerçek kayıtları kullanarak ayarlamak için post prodüksiyon uzmanı yan kuruluşu Sony PCL ile birlikte çalıştıklarını söylüyor.

ECM-AX10 ile sesi almanın üç yolu var. Ambisonics kayıt, Sony'nin özel Spatial Audio Video Tool uygulamasıyla eşleştirilerek YouTube'da doğrudan Eclipsa Audio olarak yayınlanıyor. Binaural kayıt, Sony'nin 360 Reality Audio'sunun arkasındaki aynı uzamsal teknolojiyi kullanarak Eclipsa Audio'yu desteklemeyen platformlarda bile sürükleyici kayıt deneyimi sunuyor. Stereo kayıt ise günlük sosyal medya videolarını kapsıyor. Uygulama, kullanıcıların çekim yapmasına, incelemesine, basit düzenlemeler yapmasına ve uzamsal ses videosunu dışa aktarmasına olanak tanıyor.

Yaklaşık 24 gram ağırlığındaki mikrofon, ayrı kayıt cihazına veya ses arayüzüne gerek kalmadan, uyumlu akıllı telefona USB-C üzerinden doğrudan bağlanıyor. iPhone tarafında iOS 18 veya üzeri, Android tarafında Android 14 veya üzeri sürümlerde çalışıyor ve uygulama aracılığıyla 4K video kaydı özelliğinin Aralık 2026'dan itibaren sunulması planlanıyor. Sony, mikrofonu stüdyo ekipmanı yerine, her zaman telefonun yanında taşınabilecek kadar küçük, taşınabilir bir aksesuar olarak konumlandırıyor.

Sony ECM-AX10 fiyatı 199 euro olarak açıklandı.

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Sony ECM-AX10 USB-C mikrofon: İşte fiyatı ve özellikleri

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