Sony, akıllı telefonlar için Eclipsa Audio sertifikalı mikrofonunu tanıttı

Sony ECM-AX10 USB-C mikrofon özellikleri ile neler sunuyor?
ECM-AX10 ile sesi almanın üç yolu var. Ambisonics kayıt, Sony'nin özel Spatial Audio Video Tool uygulamasıyla eşleştirilerek YouTube'da doğrudan Eclipsa Audio olarak yayınlanıyor. Binaural kayıt, Sony'nin 360 Reality Audio'sunun arkasındaki aynı uzamsal teknolojiyi kullanarak Eclipsa Audio'yu desteklemeyen platformlarda bile sürükleyici kayıt deneyimi sunuyor. Stereo kayıt ise günlük sosyal medya videolarını kapsıyor. Uygulama, kullanıcıların çekim yapmasına, incelemesine, basit düzenlemeler yapmasına ve uzamsal ses videosunu dışa aktarmasına olanak tanıyor.
Yaklaşık 24 gram ağırlığındaki mikrofon, ayrı kayıt cihazına veya ses arayüzüne gerek kalmadan, uyumlu akıllı telefona USB-C üzerinden doğrudan bağlanıyor. iPhone tarafında iOS 18 veya üzeri, Android tarafında Android 14 veya üzeri sürümlerde çalışıyor ve uygulama aracılığıyla 4K video kaydı özelliğinin Aralık 2026'dan itibaren sunulması planlanıyor. Sony, mikrofonu stüdyo ekipmanı yerine, her zaman telefonun yanında taşınabilecek kadar küçük, taşınabilir bir aksesuar olarak konumlandırıyor.
Sony ECM-AX10 fiyatı 199 euro olarak açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: