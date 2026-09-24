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    Sony, disk kararında geri adım atabilir: Geliştiricilere anket gönderildi

    Sony'nin 2028'de PlayStation disklerini kaldırma planı tartışılırken, şirketin geliştiricilere fiziksel oyunların geleceğini soran kapsamlı bir anket gönderdiği iddia edildi.

    Sony, fiziksel disk kararında geri adım atabilir Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation oyunlarında fiziksel disk dönemini sonlandırma planı, oyuncuların tepkisine rağmen ilerlerken şirketin geliştiricilerin görüşünü almaya başladığı iddia edildi. Sony'nin 2028'de disk üretimini sonlandırma kararının ardından oyun stüdyolarına kapsamlı bir anket gönderdiği ve fiziksel oyunların geleceği hakkında geri bildirim istediği öne sürülüyor.

    Sony, geliştiricilere fiziksel oyunları sordu

    PlayStation'ın yaklaşık üç ay önce duyurduğu plana göre şirket, Ocak 2028'den itibaren yeni oyunları fiziksel disk formatında yayımlamayı bırakacak. Bu karara geniş çapta tepki çekerken oyuncular, imza kampanyaları ve boykot çağrıları düzenledi.

    Ancak Moore's Law Is Dead tarafından ortaya atılan yeni iddia, Sony'nin plan konusunda tamamen kararlı olmayabileceğine işaret ediyor. Sızıntı kaynağı, Sony'nin oyun geliştiricilerine alışılmışın oldukça üzerinde kapsamlı bir anket gönderdiğini söyledi.

    İddiaya göre ankette, fiziksel oyun satışlarının geleceğine ilişkin sorular bulunuyor. Sony'nin doğrudan "diskleri kaldırmalı mıyız?" şeklinde bir soru yöneltmek yerine, geliştiricilerden fiziksel oyun satış modelinde bir sorun görüp görmediklerine ilişkin görüş istediği belirtiliyor.

    Umutlanmak için erken

    Sony, fiziksel disk kararında geri adım atabilir Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Sony’nin bu anketi ne zaman yaptığı veya gerçekten yapıp yapmadığı şimdilik belirsiz. Ek olarak tüm stüdyoların fiziksel oyun diski konusunda aynı yaklaşımı paylaşmadığı biliniyor.

    Büyük yayıncıların dijital dağıtıma geçiş konusunda daha uyumlu olması mümkün. Örneğin Rockstar Games, GTA 6'nın fiziksel sürümünde oyunun kendisi yerine kutu içerisinde dijital erişim kodu kullanacak. Bu yaklaşım, fiziksel kutunun korunmasına rağmen diskin ortadan kalktığı bir dağıtım modeline işaret ediyor.

    Daha küçük stüdyolar açısından ise durum farklı olabilir. Özellikle oyunlarını önce dijital olarak yayımlayıp aylar sonra fiziksel sürüm hazırlayan bağımsız geliştiriciler için fiziksel kopyalar önemli bir ek gelir ve topluluk desteği kaynağı oluşturabiliyor. Bazı oyuncular da aynı oyunun hem dijital hem fiziksel sürümünü satın alarak geliştiricileri destekliyor ve koleksiyonlarına fiziksel bir ürün eklemek istiyor.

    En nihayetinde söz konusu anket, Sony'nin fiziksel oyun kararını yeniden değerlendirdiğine dair şimdiye kadarki en dikkat çekici iddialardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak şirketin anket sonuçlarına göre 2028 planını değiştireceğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

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