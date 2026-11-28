Yapay Zeka Özeti:
- Sony, grafik ayarlarını tek tuşla değiştirmeyi sağlayan yeni bir patent aldı. Sistem, oyuncuların menülere girmeden Kalite ve Performans modları arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Görsel değişimin hissettirilmemesi için ayarlar kademeli olarak düşürülecek. Ayrıca teknoloji, sahnedeki hareket yoğunluğunu analiz ederek grafik kalitesini otomatik olarak da düzenleyebilecek. Bu özelliğin yeni konsollarda sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmedi.
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Günümüzde konsol oyunlarının önemli bir bölümünde oyuncular, daha yüksek çözünürlük ve görsel kalite sunan modlarla daha yüksek kare hızı sağlayan performans modu arasında seçim yapabiliyor. Ancak bu değişiklik için çoğunlukla oyunu duraklatmak ve ayarlar menüsüne girmek gerekiyor. Sony'nin patentinde tarif edilen sistem ise bu süreci doğrudan kontrolcüye taşıyor.
Grafik ayarları kademeli olarak değişecek
Patentte anlatılan sistem, iki grafik modu arasında ani bir geçiş yapmak yerine ayarları aşamalı olarak değiştirecek. Böylece görüntüdeki değişimin oyuncu tarafından daha az hissedilmesi amaçlanıyor.
Sahneye göre otomatik ayarlanabilecek
Patent başvurusunda yalnızca kontrolcü üzerinden manuel geçiş seçeneği bulunmuyor. Sony, oyunun içinde gerçekleşen değişiklikleri analiz ederek grafik ayarlarını otomatik biçimde düzenleyebilecek bir sistemden de söz ediyor.
Bu yöntemde sistem, art arda gelen kareleri karşılaştırarak piksellerdeki parlaklık ve renk değişimlerini ölçüyor. Elde edilen sonuçlar 0,0 ile 1,0 arasında bir puana dönüştürülüyor. Menü ve duraklatma ekranı gibi hareketin az olduğu sahnelerde daha yüksek grafik ayarları kullanılabilirken, yoğun çatışmalar ve hızlı hareket içeren bölümlerde performansı korumak için bazı ayarlar düşürülebiliyor.
Geliştiriciler; doku çözünürlüğü, filtreleme, gölgelendirici kalitesi ve kenar yumuşatma gibi seçenekleri belirlenen puanlara göre düzenleyebilecek. Bunun için ağırlıklı tablolar, manuel eşikler veya sinir ağı tabanlı yöntemler kullanılabilecek. Söz konusu patentin Sony'nin gelecek konsoluyla bağlantılı olabileceği düşünülse de başvuruda PS6 veya DualSense isimleri doğrudan geçmiyor. Ayrıca belge, ilk olarak Temmuz 2023'te yapılan ve Ocak 2025'te yayımlanan bir başvurunun devamı niteliğinde.
Dolayısıyla teknolojinin PS6'da kullanılacağı veya yeni bir kontrolcüyle sunulacağı şimdilik kesin değil. Patent başvuruları da her zaman ticari bir ürüne dönüşmüyor. Sony'nin bu fikri gelecekteki konsollarında kullanıp kullanmayacağını ise zaman gösterecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli