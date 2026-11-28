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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sony, grafik ayarlarını tek tuşla değiştirmeyi sağlayan yeni bir patent aldı. Sistem, oyuncuların menülere girmeden Kalite ve Performans modları arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Görsel değişimin hissettirilmemesi için ayarlar kademeli olarak düşürülecek. Ayrıca teknoloji, sahnedeki hareket yoğunluğunu analiz ederek grafik kalitesini otomatik olarak da düzenleyebilecek. Bu özelliğin yeni konsollarda sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony, oyunlarda grafik ayarlarını değiştirme deneyimini kolaylaştırabilecek yeni bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu. 19 Kasım'da yayımlanan ve Patentlyze tarafından fark edilen başvuru, oyuncuların oyun devam ederken tek bir kontrolcü tuşuyla "Kalite" ve "Performans" modları arasında geçiş yapabilmesini sağlıyor.

Günümüzde konsol oyunlarının önemli bir bölümünde oyuncular, daha yüksek çözünürlük ve görsel kalite sunan modlarla daha yüksek kare hızı sağlayan performans modu arasında seçim yapabiliyor. Ancak bu değişiklik için çoğunlukla oyunu duraklatmak ve ayarlar menüsüne girmek gerekiyor. Sony'nin patentinde tarif edilen sistem ise bu süreci doğrudan kontrolcüye taşıyor.

Grafik ayarları kademeli olarak değişecek

Patentte anlatılan sistem, iki grafik modu arasında ani bir geçiş yapmak yerine ayarları aşamalı olarak değiştirecek. Böylece görüntüdeki değişimin oyuncu tarafından daha az hissedilmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin verdiği örnekte, kenar yumuşatma seviyesinin 8x SSAA'dan 2x SSAA'ya düşürülmesi sırasında sistem önce 6x gibi ara bir değere geçebiliyor. Bu ara ayarın yaklaşık iki saniye boyunca korunması, ardından hedeflenen seviyeye ulaşılması planlanıyor. Böylece grafik kalitesi ile performans arasındaki geçişin daha yumuşak gerçekleşmesi sağlanabilir.

Sahneye göre otomatik ayarlanabilecek

Patent başvurusunda yalnızca kontrolcü üzerinden manuel geçiş seçeneği bulunmuyor. Sony, oyunun içinde gerçekleşen değişiklikleri analiz ederek grafik ayarlarını otomatik biçimde düzenleyebilecek bir sistemden de söz ediyor.

Bu yöntemde sistem, art arda gelen kareleri karşılaştırarak piksellerdeki parlaklık ve renk değişimlerini ölçüyor. Elde edilen sonuçlar 0,0 ile 1,0 arasında bir puana dönüştürülüyor. Menü ve duraklatma ekranı gibi hareketin az olduğu sahnelerde daha yüksek grafik ayarları kullanılabilirken, yoğun çatışmalar ve hızlı hareket içeren bölümlerde performansı korumak için bazı ayarlar düşürülebiliyor.

Geliştiriciler; doku çözünürlüğü, filtreleme, gölgelendirici kalitesi ve kenar yumuşatma gibi seçenekleri belirlenen puanlara göre düzenleyebilecek. Bunun için ağırlıklı tablolar, manuel eşikler veya sinir ağı tabanlı yöntemler kullanılabilecek. Söz konusu patentin Sony'nin gelecek konsoluyla bağlantılı olabileceği düşünülse de başvuruda PS6 veya DualSense isimleri doğrudan geçmiyor. Ayrıca belge, ilk olarak Temmuz 2023'te yapılan ve Ocak 2025'te yayımlanan bir başvurunun devamı niteliğinde.

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Dolayısıyla teknolojinin PS6'da kullanılacağı veya yeni bir kontrolcüyle sunulacağı şimdilik kesin değil. Patent başvuruları da her zaman ticari bir ürüne dönüşmüyor. Sony'nin bu fikri gelecekteki konsollarında kullanıp kullanmayacağını ise zaman gösterecek.

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Sony, grafik ayarlarını tek tuşla değiştirmeyi mümkün kılabilir

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