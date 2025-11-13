Giriş
    Sony, Horizon evrenine yeni bir MMO ile giriş yapıyor

    Sony ve NCSoft, Horizon evreninde geçen Horizon Steel Frontiers adlı yeni MMO’yu duyurdu. Oyuncular dev makineleri avlayabilecek ve kendi karakterlerini yaratabilecek.

    Sony ve Koreli oyun şirketi NCSoft, popüler Horizon serisinin evreninde geçen yeni bir MMO oyunu geliştirdiğini resmen duyurdu. Oyunun adı Horizon Steel Frontiers ve PC’nin yanı sıra iOS ile Android platformları için çapraz platform desteğiyle ücretsiz oynanabilir olarak tasarlanıyor.

    Horizon MMO yolda

    Sony, Horizon evrenine yeni bir MMO ile giriş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun, Horizon serisinin dev mekanik yaratıklarını avlama deneyimini çok oyunculu bir ortamda sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 10 dakikalık duyuru videosunda sinematik ve pre-alpha oyun görüntüleri ile geliştirici röportajlarına yer verildi. Videoda, oyuncuların dev makinelerle mücadele ederken doğal ortamlar ve tanıdık metal yapılar arasında dolaştıkları gösteriliyor.
    Sony, Horizon evrenine yeni bir MMO ile giriş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Oyuncular, Deathlands olarak adlandırılan ve Arizona ile New Mexico’dan esinlenen bir bölgede makine avcısı rolüne bürünecek. Binlerce oyuncu ile aynı bölgede hem işbirliği yapıp makineleri avlanabilir hem de rakip kabilelerle veya kaynaklar üzerinde çatışmaya girilebilir olacak.

    Oyunun yönetici yapımcısı Sung-Gu Lee, oyuncuların avladıkları makinelerden düşen silahları alıp binekleriyle taşıyarak sonraki mücadelelerde kullanabilecekleri yeni mekanikler üzerinde çalışıldığını da belirtiyor. Duyuru videosu, oyunun karakter özelleştirme özelliklerini de gözler önüne seriyor. Artık oyuncular, serinin bugüne kadar ana karakteri olan Aloy yerine kendi karakterlerini yaratabilecek.

    Sony ve NCSoft, oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak Lee, videoda ekibin oyunu mümkün olan en kısa sürede oyuncularla buluşturmayı hedeflediğini söyledi.

