Sony, Horizon evrenine yeni bir MMO ile giriş yapıyor

Sony ve Koreli oyun şirketi NCSoft, popüler Horizon serisinin evreninde geçen yeni bir MMO oyunu geliştirdiğini resmen duyurdu. Oyunun adı Horizon Steel Frontiers ve PC’nin yanı sıra iOS ile Android platformları için çapraz platform desteğiyle ücretsiz oynanabilir olarak tasarlanıyor.
Horizon MMO yolda
Oyunun yönetici yapımcısı Sung-Gu Lee, oyuncuların avladıkları makinelerden düşen silahları alıp binekleriyle taşıyarak sonraki mücadelelerde kullanabilecekleri yeni mekanikler üzerinde çalışıldığını da belirtiyor. Duyuru videosu, oyunun karakter özelleştirme özelliklerini de gözler önüne seriyor. Artık oyuncular, serinin bugüne kadar ana karakteri olan Aloy yerine kendi karakterlerini yaratabilecek.
Sony ve NCSoft, oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak Lee, videoda ekibin oyunu mümkün olan en kısa sürede oyuncularla buluşturmayı hedeflediğini söyledi.