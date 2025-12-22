Sony’nin ilk otomobili Afeela, PlayStation Remote Play desteği sunacak

Otomobillerde PlayStation dönemi
Sony Honda Mobility, kullanıcıların isterlerse DualSense kontrolcülerini evden alıp otomobile geçtiklerinde oyuna kaldıkları yerden devam edebileceğini de özellikle vurguluyor. Öte yandan PS Remote Play’in Afeela üzerinde çalışabilmesi için en az 5 Mbps hızında bir geniş bant internet bağlantısı gerekiyor. Daha akıcı ve gecikmenin minimumda olduğu bir deneyim içinse 15 Mbps bağlantı hızı öneriliyor.
Afeela’da PlayStation oyunlarının uzaktan oynanacağına dair ipuçları aslında daha önce de verilmişti. Sony Honda Mobility, CES 2024 etkinliğinde sergilediği Afeela 1 konseptiyle bu özelliği ilk kez kamuoyuna göstermişti. Şirketin açıklamasına göre Afeela 1’in ilk teslimatlarının 2026 yılında başlaması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: