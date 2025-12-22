Sony’nin ilk otomobili Afeela, PlayStation Remote Play desteği sunacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony ile Honda’nın elektrikli araçlar için kurduğu ortak girişim Sony Honda Mobility, oyun dünyasını otomobilin içine taşıyacak bir adım attı. Şirket, Afeela markalı ilk elektrikli modelinde PlayStation Remote Play desteğini sunacağını duyurdu. Bu hamleyle Afeela, Sony’nin PS Remote Play özelliğini yerleşik olarak sunan ilk otomobil unvanını da almış oldu.

Otomobillerde PlayStation dönemi

Tam Boyutta Gör Yeni sistem sayesinde Afeela sahipleri, evdeki PS5 veya PS4 konsollarına uzaktan bağlanarak oyunlarını otomobilin entegre bilgi-eğlence ekranı üzerinden oynayabilecek. Uzun yolculuklarda özellikle yolcular için zamanın daha keyifli geçmesini hedefleyen bu özellik, araç park halindeyken sürücülere de oyun oynama imkanı sunacak.

Sony Honda Mobility, kullanıcıların isterlerse DualSense kontrolcülerini evden alıp otomobile geçtiklerinde oyuna kaldıkları yerden devam edebileceğini de özellikle vurguluyor. Öte yandan PS Remote Play’in Afeela üzerinde çalışabilmesi için en az 5 Mbps hızında bir geniş bant internet bağlantısı gerekiyor. Daha akıcı ve gecikmenin minimumda olduğu bir deneyim içinse 15 Mbps bağlantı hızı öneriliyor.

Afeela’da PlayStation oyunlarının uzaktan oynanacağına dair ipuçları aslında daha önce de verilmişti. Sony Honda Mobility, CES 2024 etkinliğinde sergilediği Afeela 1 konseptiyle bu özelliği ilk kez kamuoyuna göstermişti. Şirketin açıklamasına göre Afeela 1’in ilk teslimatlarının 2026 yılında başlaması planlanıyor.

