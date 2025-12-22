Giriş
    Sony’nin ilk otomobili Afeela, PlayStation Remote Play desteği sunacak

    Sony ve Honda ortaklığında geliştirilen Afeela, PlayStation Remote Play desteğiyle PS5 ve PS4 oyunlarının otomobilin bilgi-eğlence ekranı üzerinden uzaktan oynanmasına olanak tanıyacak.

    Sony, ilk elektrikli otomobiline PlayStation desteği getirdi Tam Boyutta Gör
    Sony ile Honda’nın elektrikli araçlar için kurduğu ortak girişim Sony Honda Mobility, oyun dünyasını otomobilin içine taşıyacak bir adım attı. Şirket, Afeela markalı ilk elektrikli modelinde PlayStation Remote Play desteğini sunacağını duyurdu. Bu hamleyle Afeela, Sony’nin PS Remote Play özelliğini yerleşik olarak sunan ilk otomobil unvanını da almış oldu.

    Otomobillerde PlayStation dönemi

    Sony, ilk elektrikli otomobiline PlayStation desteği getirdi Tam Boyutta Gör
    Yeni sistem sayesinde Afeela sahipleri, evdeki PS5 veya PS4 konsollarına uzaktan bağlanarak oyunlarını otomobilin entegre bilgi-eğlence ekranı üzerinden oynayabilecek. Uzun yolculuklarda özellikle yolcular için zamanın daha keyifli geçmesini hedefleyen bu özellik, araç park halindeyken sürücülere de oyun oynama imkanı sunacak.

    Sony Honda Mobility, kullanıcıların isterlerse DualSense kontrolcülerini evden alıp otomobile geçtiklerinde oyuna kaldıkları yerden devam edebileceğini de özellikle vurguluyor. Öte yandan PS Remote Play’in Afeela üzerinde çalışabilmesi için en az 5 Mbps hızında bir geniş bant internet bağlantısı gerekiyor. Daha akıcı ve gecikmenin minimumda olduğu bir deneyim içinse 15 Mbps bağlantı hızı öneriliyor.

    Afeela’da PlayStation oyunlarının uzaktan oynanacağına dair ipuçları aslında daha önce de verilmişti. Sony Honda Mobility, CES 2024 etkinliğinde sergilediği Afeela 1 konseptiyle bu özelliği ilk kez kamuoyuna göstermişti. Şirketin açıklamasına göre Afeela 1’in ilk teslimatlarının 2026 yılında başlaması planlanıyor.

