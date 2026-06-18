Sony'nin amiral gemisi sensörü Lytia 910 tanıtıldı! Tek pozda tam HDR

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Tam Boyutta Gör Sony, mobil kamera teknolojilerindeki yeni amiral gemisi sensörü olan Sony Lytia 910 modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin ilk LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) teknolojili görüntü sensörü olan Lytia 910, özellikle HDR performansı ve düşük ışık çekimlerinde önemli iyileştirmeler getiriyor.

Sony'nin ilk LOFIC sensörü

Bilmeyenler için LOFIC teknolojisi, her pikselin yanında ek bir kapasitör kullanarak aşırı ışık altında fotodiyotların doygunluğa ulaşmasını önlüyor. Böylece piksel başına depolanabilen ışık miktarı artırılırken dinamik aralık da önemli ölçüde genişliyor.Sony'nin açıkladığı verilere göre Lytia 910, tek pozlama ile 100 dB dinamik aralık sunabiliyor.

Bu değer, günümüzde kullanılan birçok üst düzey sensörde ancak çoklu kare işleme teknikleriyle elde edilebiliyor. Örneğin şirketin önceki nesil sensörlerinden Lytia 901'in benzer seviyelere ulaşabilmesi için birden fazla kareyi birleştirmesi gerekiyor. Ayrıca yen sensör, Triple Conversion Gain (TCG) HDR teknolojisini destekliyor. Bu sistemde her piksel düşük, orta ve yüksek kazanç seviyelerinde üç kez okunuyor. Ardından elde edilen veriler tek bir HDR görüntüde birleştiriliyor.

Bu yaklaşımın en önemli avantajlarından biri, çoklu kare HDR çekimlerinde görülebilen hareket kaynaklı bozulmaların azaltılması. Sensör yalnızca tek bir pozlama kullandığı için hareket eden nesnelerde oluşan hayaletlenme ve görüntü kaymaları büyük ölçüde engelleniyor. Lytia 910, video tarafında da önemli yeteneklere sahip. Sensör, 4K çözünürlükte 60 FPS HDR video kaydı yapabiliyor.

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Ayrıca LOFIC yapısı sayesinde titreyen ışık kaynaklarından kaynaklanan görüntü sorunlarına karşı daha dayanıklı çalışıyor. Sony, sensörde Ultra High Conversion Gain devrelerine de yer verdiğini açıkladı. Düşük ışık koşullarında devreye giren bu sistemin, önceki nesil sensörlere kıyasla rastgele görüntü gürültüsünü yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığı belirtiliyor.

Çıkış tarihi belli oldu

Teknik tarafta Lytia 910, 1/1.28 inç boyutunda ve 50MP çözünürlüğe sahip. Sensörde Quad Bayer filtre yapısı kullanılırken piksel boyutu 1.22 mikrometre olarak açıklanıyor. Seri üretimin yaz aylarında başlaması planlanıyor. Bu nedenle yeni sensörün yılın son çeyreğinde tanıtılacak amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmaya başlaması bekleniyor. Sektördeki söylentilere göre vivo X500 Pro Max modeli Lytia 910 kullanan ilk telefonlardan biri olabilir.

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