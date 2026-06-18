Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony'nin amiral gemisi sensörü Lytia 910 tanıtıldı! Tek pozda tam HDR

    Sony, ilk LOFIC görüntü sensörü Lytia 910'u duyurdu. Yeni sensör, tek pozlamada 100 dB dinamik aralık ve 4K 60 FPS HDR video desteği sunuyor. İşte detaylar...  

    Sony, ilk LOFIC görüntü sensörü Lytia 910'u duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Sony, mobil kamera teknolojilerindeki yeni amiral gemisi sensörü olan Sony Lytia 910 modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin ilk LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) teknolojili görüntü sensörü olan Lytia 910, özellikle HDR performansı ve düşük ışık çekimlerinde önemli iyileştirmeler getiriyor.

    Sony'nin ilk LOFIC sensörü

    Bilmeyenler için LOFIC teknolojisi, her pikselin yanında ek bir kapasitör kullanarak aşırı ışık altında fotodiyotların doygunluğa ulaşmasını önlüyor. Böylece piksel başına depolanabilen ışık miktarı artırılırken dinamik aralık da önemli ölçüde genişliyor.Sony'nin açıkladığı verilere göre Lytia 910, tek pozlama ile 100 dB dinamik aralık sunabiliyor.

    Bu değer, günümüzde kullanılan birçok üst düzey sensörde ancak çoklu kare işleme teknikleriyle elde edilebiliyor. Örneğin şirketin önceki nesil sensörlerinden Lytia 901'in benzer seviyelere ulaşabilmesi için birden fazla kareyi birleştirmesi gerekiyor. Ayrıca yen sensör, Triple Conversion Gain (TCG) HDR teknolojisini destekliyor. Bu sistemde her piksel düşük, orta ve yüksek kazanç seviyelerinde üç kez okunuyor. Ardından elde edilen veriler tek bir HDR görüntüde birleştiriliyor.

    Bu yaklaşımın en önemli avantajlarından biri, çoklu kare HDR çekimlerinde görülebilen hareket kaynaklı bozulmaların azaltılması. Sensör yalnızca tek bir pozlama kullandığı için hareket eden nesnelerde oluşan hayaletlenme ve görüntü kaymaları büyük ölçüde engelleniyor. Lytia 910, video tarafında da önemli yeteneklere sahip. Sensör, 4K çözünürlükte 60 FPS HDR video kaydı yapabiliyor.

    Ayrıca LOFIC yapısı sayesinde titreyen ışık kaynaklarından kaynaklanan görüntü sorunlarına karşı daha dayanıklı çalışıyor. Sony, sensörde Ultra High Conversion Gain devrelerine de yer verdiğini açıkladı. Düşük ışık koşullarında devreye giren bu sistemin, önceki nesil sensörlere kıyasla rastgele görüntü gürültüsünü yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığı belirtiliyor.

    Çıkış tarihi belli oldu

    Teknik tarafta Lytia 910, 1/1.28 inç boyutunda ve 50MP çözünürlüğe sahip. Sensörde Quad Bayer filtre yapısı kullanılırken piksel boyutu 1.22 mikrometre olarak açıklanıyor. Seri üretimin yaz aylarında başlaması planlanıyor. Bu nedenle yeni sensörün yılın son çeyreğinde tanıtılacak amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmaya başlaması bekleniyor. Sektördeki söylentilere göre vivo X500 Pro Max modeli Lytia 910 kullanan ilk telefonlardan biri olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 7 saat önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonla konuşurken internet kesiliyor araç muayenesinde yangın tüpü zorunlu mu telefon şarj oluyor ama yüzdesi değişmiyor continental eco contact 6 1.4 tdci motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus 15.6 in&#231;
    Asus 15.6 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum