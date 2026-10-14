Sony, korsan PS5 oyun indirme mağazasını kapattı!

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Tam Boyutta Gör Sony, Overdrive adlı resmi olmayan PlayStation mağazasının geliştiricilerine karşı harekete geçti. Artık mağazaya erişilemiyor. Yazılımı modifiye edilen PS5 konsollarında, bu uygulama AAA oyunları bulmayı ve indirmeyi kolaylaştırıyordu.

Overdrive jailbreak mağazası tanıtıldı 20 sa. önce eklendi

Korsan PlayStation mağazası Overdrive kapatıldı

Sosyal medyada Oliver Darko, resmi olmayan mağazanın artık çalışmadığını bildirdi. Programın GitHub sayfası da artık 404 hatası veriyor. Kapanmaya neyin veya kimin neden olduğu bilinmiyor ancak muhtemelen arkasında Sony Interactive Entertainment var.

Overdrive, başarılı PS5 jailbreak işleminden sonra oyuncuların ücretsiz oyunları bulup indirmek için kullandığı platform oldu. Marvel's Spider-Man 2, Cyberpunk 2077 gibi AAA oyunlar da bulunuyor. Sony'nin müdahalesiyle, 1600'ün üzerinde PS4 ve PS5 oyunlarına erişim artık mümkün değil.

Relapse açığı, korsanlık destekçilerinin akınına neden oldu. Eylül sonlarında ortaya çıkan bu açık, Temmuz ayında yayınlanan 13.60'a kadar olan PS5 konsol yazılımını destekliyor. Önceki çözümler daha eski yazılım sürümlerini gerektiriyordu ve daha yeni güncellenen sistemleri devre dışı bırakıyordu.

En son gelişmeden önce, Sony, 16 Eylül güncellemesiyle resmi olmayan yazılım geliştiricilerine karşı bir önlem almıştı. Relapse'den bahsetmese de, 14.00.00 yazılım sürümü güvenlik düzeltmeleri içeriyordu. Oyuncular kısa süre sonra açığın artık konsolda çalışmadığını fark etti. 1 Ekim'de yayınlanan 14.10.00 güncellemesi de jailbreak işlemlerini engelledi.

Take-Two Interactive gibi yayıncılar da telif hakkı ihlalinden etkileniyor. Kasım ayında çıkacak GTA 6'nın 14.10.00 güncellemesi yüklenmeden çalışmayacağı bildiriliyor. Rockstar Games, bu kararın PS5 homebrew sahnesinin yükselişiyle ilgili olup olmadığını henüz doğrulamadı.

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