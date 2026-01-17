Giriş
    Sony LinkBuds Clip lansmanı yaklaşıyor: İşte yeni nesil kulaklıklar

    Sony, 21 Ocak’taki ses lansmanında yeni nesil LinkBuds Clip kulaklıklarını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte kulaklıkların tasarımı, özellikleri ve beklentiler:     

    Sony LinkBuds Clip lansmanı yaklaşıyor: Yeni nesil kulaklıklar Tam Boyutta Gör
    Sony, 21 Ocak’ta düzenleyeceği ses odaklı lansman etkinliğiyle yeni bir kulaklık modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın duyurusuna göre etkinlik Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Uzun süredir beklenen amiral gemisi WF-1000XM6 yerine, bu etkinlikte Sony LinkBuds Clip modelinin sahneye çıkması bekleniyor. Sony LinkBuds Clip, markanın alışılmış kulak içi tasarımlarından farklı bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

    İşte yeni nesil tasarım ve öne çıkan teknik özellikler:

    Sızdırılan bilgilere göre Sony, bu etkinlikte kulak memesine takılan açık kulak tasarımına sahip LinkBuds Clip (WF-LC900) modelini tanıtacak. Açık kulak yapısı sayesinde kullanıcıların çevresel sesleri algılamaya devam etmesi hedeflenirken, bu tasarım özellikle şehir içi kullanım ve uzun süreli dinlemeler için avantaj sunuyor. Sony LinkBuds Clip’in, önceki LinkBuds modellerinde yer alan uyarlanabilir ses kontrolü ve 360 Reality Audio desteğini koruyacağı belirtiliyor. Arka plan müzik efekti gibi yazılımsal özellikler de Sony’nin kendi uygulaması üzerinden yönetilebilecek.

    Teknik tarafta çift mikrofon kurulumu dikkat çekiyor. Bu mikrofonlar, aramalar sırasında yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisiyle destekleniyor. Ayrıca kemik iletim sensörlerinin kullanılması, özellikle açık tasarımlı kulaklıklarda ses iletim kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Sony’nin mobil uygulaması üzerinden sunulan 10 bantlı EQ ayarı, kullanıcıların sesi kendi tercihlerine göre detaylı şekilde özelleştirmesine olanak tanıyacak.

    Sony LinkBuds Clip lansmanı yaklaşıyor: Yeni nesil kulaklıklar Tam Boyutta Gör
    Bağlantı özellikleri açısından bakıldığında LinkBuds Clip, aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği sunacak. Bu özellik, özellikle bilgisayar ve akıllı telefon arasında sık geçiş yapan kullanıcılar için pratik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca IPX4 sertifikası sayesinde kulaklıkların su sıçramalarına ve terlemeye karşı dayanıklı olması bekleniyor. Bu da ürünü spor ve dış mekan kullanımı için daha cazip hale getiriyor.

    Pil performansı da Sony LinkBuds Clip’in iddialı olduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Sızan bilgilere göre kulaklıklar tek şarjla yaklaşık 9 saat kullanım süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte toplamda 37 saate kadar kullanım mümkün olacak. Son olarak Siyah, Bej, Adaçayı Yeşili ve Lavanta olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak cihazın fiyatlandırmasının ise 230 dolar veya 200 euro seviyesinde olması bekleniyor.

