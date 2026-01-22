Sony LinkBuds Clip tanıtıldı: Klipsli tasarım ve 9 saate kadar pil ömrü

Sony LinkBuds Clip neler sunuyor?
LinkBuds Clip, kulağı tamamen kapatmayan klipsli tasarımı sayesinde hem içerik dinlemeye hem de çevresel sesleri algılamaya imkân tanıyor. Sony, bu modeli farklı kulak tiplerine uyum sağlayacak şekilde ve gün boyu kullanımda konforlu bir yapı sunduğunu belirtiyor.
Kulaklıkta Standard, Voice Boost ve Sound Leakage Reduction olmak üzere üç farklı dinleme modu bulunuyor. Mobil uygulama üzerinden erişilebilen 10 bantlı ekolayzır ile ses profili kişiselleştirilebiliyor. Çağrı tarafında ise kemik iletim sensörü ve yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma sistemi sayesinde daha net bir ses aktarımı sunulacak.
Sony LinkBuds Clip, ABD'de 229,99 dolar, Kanada'da ise 299,99 Kanada doları fiyat etiketiyle satışa çıktı. Siyah, greige, yeşil ve lavanta renk seçenekleri bulunan kulaklık için klipsli kılıf ve Fitting Cushion aksesuarları ayrı olarak 24,99 dolardan sunuluyor.