Sony LinkBuds Clip tanıtıldı: Klipsli tasarım ve 9 saate kadar pil ömrü

Tam Boyutta Gör Sony, kablosuz kulaklık ailesine LinkBuds Clip adını verdiği yeni modelini ekledi. LinkBuds serisinin yeni üyesi, müzik dinlerken çevreyle bağlantıyı tamamen koparmayan klipsli formuyla geliyor. Ayrıca tek şarjla 9 saat, kutusuyla birlikte toplam 37 saatlik kullanım süresi sunacak.

Sony LinkBuds Clip neler sunuyor?

LinkBuds Clip, kulağı tamamen kapatmayan klipsli tasarımı sayesinde hem içerik dinlemeye hem de çevresel sesleri algılamaya imkân tanıyor. Sony, bu modeli farklı kulak tiplerine uyum sağlayacak şekilde ve gün boyu kullanımda konforlu bir yapı sunduğunu belirtiyor.

Kulaklıkta Standard, Voice Boost ve Sound Leakage Reduction olmak üzere üç farklı dinleme modu bulunuyor. Mobil uygulama üzerinden erişilebilen 10 bantlı ekolayzır ile ses profili kişiselleştirilebiliyor. Çağrı tarafında ise kemik iletim sensörü ve yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma sistemi sayesinde daha net bir ses aktarımı sunulacak.

Tam Boyutta Gör Pil tarafında LinkBuds Clip, tek şarjla 9 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 37 saate ulaşıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 3 dakikalık şarj ile yaklaşık 1 saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor. Model ayrıca IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklılık ve Multipoint bağlantı desteği sunuyor.

Sony LinkBuds Clip, ABD'de 229,99 dolar, Kanada'da ise 299,99 Kanada doları fiyat etiketiyle satışa çıktı. Siyah, greige, yeşil ve lavanta renk seçenekleri bulunan kulaklık için klipsli kılıf ve Fitting Cushion aksesuarları ayrı olarak 24,99 dolardan sunuluyor.

