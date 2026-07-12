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    Sony'nin disk kararı ters tepti: Oyuncular PC'ye geçiyor

    Sony'nin 2028'de fiziksel PlayStation oyun disklerini sonlandırma planı, oyuncular arasında tepki yaratmaya devam ediyor. Yeni anket, çok sayıda kullanıcının PC'ye geçmeyi değerlendirdiğini gösteriyor

    Sony'nin disk kararı ters tepti: Oyuncular PC'ye geçiyor Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation oyunlarında fiziksel disk dönemini sona erdirme planı, oyuncular arasındaki tartışmaları büyütmeye devam ediyor. Yeni yapılan bir anket ise, bu kararın Playstation için sert sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. Birçok kullanıcı, konsoldan PC'ye yönelmeyi planlıyor.

    Konsol oyuncuları PC'ye geçiyor

    Push Square tarafından düzenlenen ankete göre, 6.454 katılımcının yüzde 45'i Sony'nin fiziksel oyun disklerini bırakma kararının ardından PC oyunculuğuna geçmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 23'ü PlayStation ekosisteminde kalacağını söylerken, yüzde 15'i ise zaten daha önce PC'ye geçmeyi düşündüğünü ifade etti.

    PC'ye geçmeyi değerlendiren kullanıcıların yüzde 41'i ise bunun temel nedeni olarak Sony'nin fiziksel oyun disklerini sonlandırma kararını gösterdi. Tepkilerin ardından oyuncular, Change.org üzerinde "Don't Kill the Disc" isimli bir imza kampanyası da başlattı. Tartışmalar yalnızca PlayStation ile sınırlı değil.

    Öte yandan yeni nesil konsolların fiyatı da oyuncuların kararını etkileyen önemli faktörlerden biri olabilir. Aynı ankette yer alan 5.664 katılımcının yalnızca yüzde 14'ü, fiyatının 1.000 dolar veya üzerine çıkması halinde PS6'yı çıkış gününde satın alacağını söyledi. 

    Katılımcıların yüzde 29'u bu durumda oyuncu bilgisayarı toplamayı veya satın almayı tercih edeceğini belirtirken, bir diğer yüzde 29'luk kesim ise PS6 neslini tamamen atlamayı düşündüğünü ifade etti. Bununla birlikte söz konusu anket sonuçlarının belirli bir kullanıcı kitlesini yansıttığı ve tüm PlayStation kullanıcılarının eğilimini temsil etmediği de unutulmamalı.

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