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    Sony'nin disk kararına tepki büyüyor! Eleştirilere sansür

    Sony'nin fiziksel PlayStation oyun diskleriyle ilgili kararına yönelik eleştiriler büyüyor. Yeni iddiaya göre PlayStation Fransa yayınlarında bu konuyu gündeme getiren kullanıcılar banlanıyor.

    Sony'nin disk kararına tepki büyüyor! Eleştirilere sansür Tam Boyutta Gör
    Sony'nin fiziksel PlayStation oyun disklerini aşamalı olarak sonlandırma kararına yönelik şimdi de farklı bir kısıtlama uygulanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, PlayStation Fransa canlı yayınlarında disk kararıyla ilgili mesaj paylaşan kullanıcıların mesajları silindi ve hesapları yayından yasaklandı.

    Eleştiriler sansürlenmeye başladı

    Paylaşılan bilgilere göre PlayStation Fransa'nın resmi canlı yayınında, Sony'nin fiziksel disk politikasına atıfta bulunan mesajlar kısa süre içinde kaldırıldı. Bazı kullanıcılar ise bu mesajların ardından canlı sohbetten kalıcı olarak uzaklaştırıldıklarını söyledi. 

    Kaçıranlar için bu gelişme, Sony'nin kısa süre önce duyurduğu fiziksel disk stratejisinin ardından geldi. Şirketin yayıncılara ilettiği bilgilere göre 2028 öncesinde disk formatında çıkan oyunlar için üretim ve yeniden sipariş süreci devam edecek. Ancak 2028 sonrasında piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk sürümlerinin sonlandırılması bekleniyor.

    Ayrıca Sony'nin mağazalarda fiziksel disk yerine dijital indirme kodlarının satılmasına yönelik bir modele hazırlandığı ve Avusturya'daki disk üretim tesisini farklı optik bileşenler üretmek üzere dönüştürdüğü de daha önce ortaya çıkmıştı.

    Şu an için PlayStation Fransa yayınlarında kullanıcıların bilinçli olarak sansürlendiği veya banlandığı yönündeki iddialar Sony tarafından henüz doğrulanmış değil. Şirket konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada tartışmalar büyütmeye devam ediyor.

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