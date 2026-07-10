Sony'nin disk kararına tepki büyüyor! Eleştirilere sansür

Eleştiriler sansürlenmeye başladı
Paylaşılan bilgilere göre PlayStation Fransa'nın resmi canlı yayınında, Sony'nin fiziksel disk politikasına atıfta bulunan mesajlar kısa süre içinde kaldırıldı. Bazı kullanıcılar ise bu mesajların ardından canlı sohbetten kalıcı olarak uzaklaştırıldıklarını söyledi.
Kaçıranlar için bu gelişme, Sony'nin kısa süre önce duyurduğu fiziksel disk stratejisinin ardından geldi. Şirketin yayıncılara ilettiği bilgilere göre 2028 öncesinde disk formatında çıkan oyunlar için üretim ve yeniden sipariş süreci devam edecek. Ancak 2028 sonrasında piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk sürümlerinin sonlandırılması bekleniyor.
Ayrıca Sony'nin mağazalarda fiziksel disk yerine dijital indirme kodlarının satılmasına yönelik bir modele hazırlandığı ve Avusturya'daki disk üretim tesisini farklı optik bileşenler üretmek üzere dönüştürdüğü de daha önce ortaya çıkmıştı.
Şu an için PlayStation Fransa yayınlarında kullanıcıların bilinçli olarak sansürlendiği veya banlandığı yönündeki iddialar Sony tarafından henüz doğrulanmış değil. Şirket konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada tartışmalar büyütmeye devam ediyor.
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