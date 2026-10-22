Sony'nin disk kararına yeni yorum: "Tepki gösterenler azınlık"

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Tam Boyutta Gör Sony'nin 2028 yılından itibaren PlayStation oyunlarının fiziksel disklerini üretmeyi bırakacağını açıklaması, oyuncular arasında büyük tepkiye yol açmıştı. Ancak Alinea Analytics tarafından paylaşılan yeni verilere göre, bu tepki PlayStation kullanıcılarının küçük bir kısmını temsil ediyor olabilir.

Fiziksel oyunların payı yüzde 20'nin altında

Alinea Analytics pazar analisti Rhys Elliott'a göre 2026 yılında piyasaya çıkan fiziksel PlayStation oyunları 655 milyon doların üzerinde gelir oluşturdu. Ancak bu rakam, yeni premium oyunlardan elde edilen toplam gelirin yüzde 20'sinden daha düşük. Elliott, Sony'nin kararına yönelik tepkinin "gelirin küçük bir bölümünü oluşturan azınlığın sesini daha fazla duyurması" şeklinde değerlendirilebileceğini söylüyor.

Buna rağmen söz konusu kitlenin PlayStation ekosisteminde yüksek harcama yapan oyunculardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. Fiziksel oyunların payı ise yapımdan yapıma ciddi şekilde değişiyor. Örneğin Pragmata ve Onimusha: Way of the Sword oyunlarının PlayStation satışlarının yaklaşık yüzde 44'ü fiziksel kopyalardan geldi. Marvel's Wolverine için bu oran yüzde 32,3 seviyesinde.

Spor oyunlarında ise tablo tamamen değişiyor. Alinea Analytics'e göre fiziksel kopyalar EA Sports FC 27 gelirinin yalnızca yüzde 8,9'unu, NBA 2K27 gelirinin ise yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Ultimate Team gibi çevrimiçi modlar ve dijital sürümlere özel avantajlar, bu tür oyunlarda dijital satışları öne çıkarıyor.

Asıl eleştiri, Sony'nin iletişimi

Fiziksel oyunların özellikle tek oyunculu AAA yapımlarda hâlâ önemli bir paya sahip olması, Sony'nin kararına yönelik tepkinin neden tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor. Japonya gibi fiziksel oyunların daha güçlü olduğu pazarlarda bu durum daha belirgin.Elliott, Sony'nin dijital dağıtıma geçmesinin ekonomik açıdan anlaşılabilir olduğunu düşünüyor. Ancak analiste göre şirketin 1 Temmuz'daki duyuruyu ele alış biçimi sorunlu oldu.

Özellikle fiziksel oyun satın alan oyunculara geçiş için yeterli bir seçenek sunulmaması eleştiriliyor. Elliott, Sony'nin fiziksel oyunlardan vazgeçme kararından çok, oyunculara bu geçiş için uygun bir "çıkış yolu" sunmamasının tepkiye neden olduğunu düşünüyor.

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Dolayısıyla fiziksel oyunların toplam gelir içindeki payı azalmış olsa da bu kitlenin yüksek harcama yapması, Sony açısından konunun tamamen önemsiz olmadığına işaret. Ancak şirketin kararından henüz geri adım atmadığını belirtelim.

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