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    Sony'nin imza teknolojisi akıllı telefonlara geliyor

    Sony, sahte fotoğraflar ve videolara karşı benzersiz bir dijital imza teknolojisi üzerinde çalışıyor. Çok yakında yeni nesil telefonlara ulaşacak. İşte detaylar...
    Sony'nin imza teknolojisi akıllı telefonlara geliyor
    Yapay zeka teknolojileri, içerik oluşturmadan fotoğraflara ve hatta videolara kadar hergün farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük örneği ChatGPT olurken, içeriğin gerçekliği ve özgünlük tartışmaları halen çözülmüş değil. Bu alanda son hamle ise Sony’den geldi. Yakın tarihte DLSR fotoğraf makineleri için tanıtılan C2PA dijital imza teknolojisi, akıllı telefonlara geliyor. 

    Sony Xperia 1 VI ve 5 VI'de kullanılacak

    Bildiğiniz gibi Sony, her amiral gemisi modelinde sektörde görülmemiş bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Bir bakıma "dünyada ilk" geleneğini sürdürmeye çalışıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ise teknoloji devi, Associated Press (AP) ve Camera Bits ile ortaklaşa geliştirilen dijital imza teknolojisinin neredeyse tamamlandığını duyurdu. 

    Kaçıranlar için DSLR fotoğraf makineleri için tanıtılan bu teknoloji, ilk olarak Alpha 9 III, Alpha 1 ve Alpha 7S III modellerinde kullanıma sunulacak. Bunun ardından ise yeni nesil Xperia telefonlara eşlik edecek. Özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ise henüz paylaşılmadı. Ancak kamera ayrıntılarının yanı sıra, görüntünün ne zaman çekildiği, herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığı gibi büyük miktarda meta veriye sahip olacağı söyleniyor.

    Bu bağlamda fotoğrafın orijinalliğini kanıtlamak için de kullanılabilecek ve manipülasyonun önüne geçilmiş olacak. Akıllı telefonların dışına çıkarsak, Sony'nin bu alanda bir ilk olmadığını belirtelim. Ekim ayının sonlarında Leica, görüntülere dijital imza ekleyebilen M11-P modelini duyurdu. Ancak 9.000 doları aşan bir fiyatla geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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