Sony'nin imza teknolojisi akıllı telefonlara geliyor

Yapay zeka teknolojileri, içerik oluşturmadan fotoğraflara ve hatta videolara kadar hergün farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük örneği ChatGPT olurken, içeriğin gerçekliği ve özgünlük tartışmaları halen çözülmüş değil. Bu alanda son hamle ise Sony’den geldi. Yakın tarihte DLSR fotoğraf makineleri için tanıtılan C2PA dijital imza teknolojisi, akıllı telefonlara geliyor.

Sony Xperia 1 VI ve 5 VI'de kullanılacak

Bildiğiniz gibi Sony, her amiral gemisi modelinde sektörde görülmemiş bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Bir bakıma "dünyada ilk" geleneğini sürdürmeye çalışıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ise teknoloji devi, Associated Press (AP) ve Camera Bits ile ortaklaşa geliştirilen dijital imza teknolojisinin neredeyse tamamlandığını duyurdu.

Kaçıranlar için DSLR fotoğraf makineleri için tanıtılan bu teknoloji, ilk olarak Alpha 9 III, Alpha 1 ve Alpha 7S III modellerinde kullanıma sunulacak. Bunun ardından ise yeni nesil Xperia telefonlara eşlik edecek. Özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ise henüz paylaşılmadı. Ancak kamera ayrıntılarının yanı sıra, görüntünün ne zaman çekildiği, herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığı gibi büyük miktarda meta veriye sahip olacağı söyleniyor.

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Bu bağlamda fotoğrafın orijinalliğini kanıtlamak için de kullanılabilecek ve manipülasyonun önüne geçilmiş olacak. Akıllı telefonların dışına çıkarsak, Sony'nin bu alanda bir ilk olmadığını belirtelim. Ekim ayının sonlarında Leica, görüntülere dijital imza ekleyebilen M11-P modelini duyurdu. Ancak 9.000 doları aşan bir fiyatla geliyor.

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