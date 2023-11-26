Sony'nin imza teknolojisi akıllı telefonlara geliyor

Sony Xperia 1 VI ve 5 VI'de kullanılacak
Bildiğiniz gibi Sony, her amiral gemisi modelinde sektörde görülmemiş bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Bir bakıma "dünyada ilk" geleneğini sürdürmeye çalışıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ise teknoloji devi, Associated Press (AP) ve Camera Bits ile ortaklaşa geliştirilen dijital imza teknolojisinin neredeyse tamamlandığını duyurdu.
Kaçıranlar için DSLR fotoğraf makineleri için tanıtılan bu teknoloji, ilk olarak Alpha 9 III, Alpha 1 ve Alpha 7S III modellerinde kullanıma sunulacak. Bunun ardından ise yeni nesil Xperia telefonlara eşlik edecek. Özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ise henüz paylaşılmadı. Ancak kamera ayrıntılarının yanı sıra, görüntünün ne zaman çekildiği, herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığı gibi büyük miktarda meta veriye sahip olacağı söyleniyor.
Bu bağlamda fotoğrafın orijinalliğini kanıtlamak için de kullanılabilecek ve manipülasyonun önüne geçilmiş olacak. Akıllı telefonların dışına çıkarsak, Sony'nin bu alanda bir ilk olmadığını belirtelim. Ekim ayının sonlarında Leica, görüntülere dijital imza ekleyebilen M11-P modelini duyurdu. Ancak 9.000 doları aşan bir fiyatla geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.