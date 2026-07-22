PlayStation'ın fiziksel disk kararı 7 milyar dolarlık ikinci el pazarını vuracak

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Tam Boyutta Gör Sony'nin Ocak 2028'den itibaren PlayStation için çıkacak yeni oyunlarda fiziksel disk üretimini sona erdirme kararı, oyuncuların satın alma alışkanlıklarıyla birlikte milyarlarca dolarlık ikinci el oyun pazarını da sarsacak. Analistlere göre dijital dağıtıma geçiş hızlandıkça oyunların alınıp satılabildiği ikinci el ekosistemi giderek küçülecek.

Sony'nin planına göre 2028 sonrasında piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları yalnızca dijital olarak sunulacak. Kutulu sürümler yine olacak ancak içlerinde fiziksel disk yerine dijital kod bulunacak. Bu modeli kullanacak ilk büyük yapımlardan biri de Grand Theft Auto 6 olacak.

7,2 milyar dolarlık pazar var

Araştırma şirketi Dataintelo'ya göre ikinci el oyun, konsol, aksesuar ve çevre birimlerini kapsayan küresel ikinci el oyun pazarı 2025 yılında 7,2 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Pazarın 2034'e kadar 13,8 milyar dolara çıkması öngörülse de uzmanlar, fiziksel disklerin ortadan kalkmasının bu büyüme beklentisini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.

Wedbush Securities, geçmişte satılan oyunların en az üçte birinin ikinci el olarak el değiştirdiğini ifade ediyor. Bu sayede oyuncular, bitirdikleri oyunları satarak yeni oyunlar için bütçe oluşturabiliyor. Fiziksel disklerin kalkmasıyla bu piyasa giderek küçülecek ve zamanla tamamen ortadan kalkacak.

Kaybedilenler sanılandan daha büyük

Tam Boyutta Gör Fiziksel diskler elbette günümüzde bile ana akım bir kültür değil. Ancak ifade ettikleri değerler oldukça büyük. Fiziksel diskler, oyunculara oyunlarını satma, takas etme, arkadaşlarına ödünç verme, hediye etme veya koleksiyon olarak saklama imkanı sunuyor.

Dijital kodlar ise bu hakların hiçbirini sağlamıyor. Fiziksel sürümlerin kalkmasıyla birlikte Sony'nin oyunların nerede satılacağı, ne zaman indirime gireceği ve oyuncuların içeriklere ne kadar süre erişebileceği üzerindeki kontrolü artacak. Kendiniz veya bir sevdiğiniz için satın aldığınız bir oyun, birkaç sene sonra kütüphaneden kalkabilir.

Hatırlanacağı üzere Sony, kısa süre önce PlayStation Store'un PS3 ve PS Vita üzerindeki satın alma işlemlerini Temmuz 2027'de birçok ülkede sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca lisans anlaşmaları nedeniyle 500'den fazla daha önce satın alınmış filmin kullanıcıların PlayStation kütüphanelerinden kaldırılacağı açıklandı.

Sony: Dijital tercihler ağır basıyor

Sony ise kararını tüketici alışkanlıklarındaki değişime bağlıyor. Şirket, dijital içeriklerin fiziksel medyaya kıyasla çok daha fazla tercih edilmesi nedeniyle bu adımın doğal bir dönüşüm olduğunu ifade ediyor.

Şirketin 2025 mali yılı sonuçları da bu eğilimi destekliyor. Açıklanan verilere göre PlayStation 4 ve PlayStation 5'te tam sürüm dijital oyun gelirleri, fiziksel oyun gelirlerinin yaklaşık 10 katına ulaşmış durumda. Öte yandan 2028'den önce disk olarak piyasaya sürülen oyunlar bu değişiklikten etkilenmeyecek ve kullanılmaya devam edecek.

Fiziksel PlayStation oyunlarının satışı çok düşük bir seviyede 21 sa. önce eklendi

Sektör verileri de Sony tarafını destekliyor. Verilere göre 2026 yılının ilk yarısında yalnızca yedi PlayStation oyununun 100 binden fazla fiziksel kopya satabildi.

Tarihi detay gülümsetiyor

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Öte yandan Sony’nin almış olduğu bu karar şirketin geçmişindeki bir detayla da harika bir şekilde çelişiyor. Sony, 2013 yılında rakibi Microsoft'un Xbox One dönemindeki katı dijital hak yönetimi politikalarını alaya almıştı.

O dönemde yayımlanan kısa bir videoda Sony yöneticileri, bir PlayStation diskini başka bir kişiye uzatarak oyunun ne kadar kolay paylaşılabildiğini göstermişti. Aynı etkinlikte dönemin Sony Computer Entertainment America CEO'su Jack Tretton, oyuncuların satın aldıkları PS4 disklerini satabileceklerini, takas edebileceklerini, arkadaşlarına ödünç verebileceklerini veya süresiz olarak saklayabileceklerini vurgulamıştı.

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