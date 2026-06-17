Sony'nin yeni DualSense patenti ortaya çıktı: Dinamik tuş hissi geliyor

Oyuniçi yüzeylere tepki verecek
Paylaşılan bilgilere göre "Operation device, information processing apparatus, control method thereof, and program" başlığını taşıyan patent başvurusu, 21 Kasım 2024 tarihinde yapıldı ve 28 Mayıs 2026 tarihinde WO2026/110304 numarasıyla yayımlandı. Belgede, oyuncunun temas ettiği yüzeyin fiziksel hissini değiştirebilen bir giriş aygıtı detaylandırılıyor.
Sony, patentte bu teknolojinin kullanım senaryolarına da yer veriyor. Örneğin oyuncu karakteri sert bir zemine bastığında ilgili tuş daha sert hissedilebilirken, çamur veya bataklık gibi yumuşak yüzeylerde tuşun direnci azaltılabiliyor. Böylece oyuncunun yalnızca görüntü ve sesle değil, fiziksel geri bildirim yoluyla da oyun dünyasını hissetmesi amaçlanıyor.
Ayrıca belgelerde "parmak kavrama" olarak tanımlanan farklı bir kullanım örneği de bulunuyor. Bu senaryoda tuşun yüzeyi önce yumuşayarak oyuncunun parmağını sarıyor, ardından tekrar sertleşerek farklı bir dokunsal geri bildirim oluşturuyor.
Sony'nin son yıllarda dokunsal geri bildirim teknolojilerine önemli yatırımlar yaptığını hatırlatalım. DualSense kontrolcüsündeki gelişmiş titreşim motorları ve uyarlanabilir tetikler bunun en bilinen örnekleri arasında. Patent başvurularının her zaman ticari ürüne dönüşmediğini belirtmek gerekiyor. Sony'nin bu teknolojiyi gelecekteki PlayStation kontrolcülerinde kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: