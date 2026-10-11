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    Sony'nin sunmadığı özellik PS5'e geldi: PS2 disklerine destek

    Sony'nin PS5 için sunmadığı PS2 disk desteği, mod geliştiricilerin çalışmasıyla mümkün hale geldi. Ancak oyunları doğrudan diskten başlatmak için bazı koşullar gerekiyor.

    Sony'nin sunmadığı özellik PS5'e geldi: PS2 disklerine destek Tam Boyutta Gör
    PlayStation 5, piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık altı yıl geçmesine rağmen orijinal PlayStation 2 oyun disklerini resmî olarak desteklemiyor. Ancak mod geliştiriciler, konsol üzerinde yaptıkları çalışmalarla bu özelliği mümkün hale getirdi. PS5SX2 emülatörünün geliştiricisi Sword tarafından paylaşılan video, orijinal bir PS2 diskinin modifiye edilmiş PS5 üzerinde çalıştırılabildiğini gösteriyor.

    PS5'ten orijinal PS2 disklerine destek

    Kaçıranlar için Sony, PS5'te geriye dönük uyumluluğu resmî olarak PS4 oyunlarıyla sınırlı tutuyor. PS2 oyunlarının bazıları dijital sürümler veya PlayStation Plus Classics kataloğu üzerinden oynanabiliyor. Buna karşın kullanıcılar, eski oyun disklerini konsola takarak doğrudan oynatamıyor. Geliştirici Sword'un gösterdiği yöntem ise, orijinal PS2 disklerini desteklese de geleneksel geriye dönük uyumluluk sisteminden farklı çalışıyor.

    Oyunların önce bir kez diskten kopyalanması, yani dijital oyun görüntüsünün oluşturulması gerekiyor. Bu hazırlığın ardından oyun, fiziksel disk üzerinden başlatılabiliyor. Geliştirici ayrıca yöntemin harici USB DVD sürücüleriyle de çalışabildiğini belirtiyor. Bu özellik, disk sürücüsü bulunmayan PS5 Digital Edition modelleri veya optik sürücüsü arızalanan konsollar için de fiziksel medya kullanımının önünü açabilir. Farklı bölgelere ait oyunların desteklendiği de belirtiliyor.

    Ancak bu özellik Sony tarafından sunulan resmî bir çözüm değil. Kullanılabilmesi için konsolun jailbreak uygulanmış olması ve gerekli yazılımların kurulması gerekiyor.

    PS5SX2 emülatörü neler sunuyor?

    PS5SX2, PCSX2 adlı popüler PS2 emülatörünün PS5 donanımına uyarlanmış bir sürümü. Yazılım, konsolun işlemcisinde çalışan kod yeniden derleyicilerinden ve grafik birimine erişmek için değiştirilmiş bir Vulkan sürücüsünden yararlanıyor. Emülatör, standart PS5 donanımında oyunları orijinal çözünürlüklerinin altı katına kadar yükseltme, geniş ekran yamaları ve kayıt durumları gibi özellikler sunuyor.

    Bununla birlikte oyun uyumluluğu ve performans, kullanılan konsola ve oyuna göre değişebiliyor. PS5'in dahili optik sürücüsü DVD formatını okuyabilse de CD desteği bulunmuyor. Bu nedenle CD olarak yayımlanan bazı PS2 oyunları bu yöntemle çalıştırılamayabilir.

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