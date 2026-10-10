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    Sony'nin VR patentleri Meta'ya geçti: PSVR 3 tehlikede mi?

    Sony'nin 419 VR, AR ve XR patentini Meta'ya devrettiği ortaya çıktı. Gelişme PSVR 3'ün geleceğini belirsizleştirirken Titanfall 2 için ücretsiz VR modu yayınlandı.

    Sony'nin VR patentleri Meta'ya geçti: PSVR 3 tehlikede mi? Tam Boyutta Gör
    Sony'nin sanal gerçeklik pazarındaki geleceği hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. ZDNet Korea'nın haberine göre şirket, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojileriyle ilgili 419 patenti Meta'ya devretti. Bu gelişme, PlayStation VR 3'ün geleceğini etkileyebilir.

    PSVR 3 iptal mi?

    ABD ve uluslararası patent kayıtlarına göre devredilen patentler, Sony'nin 2010 ile 2022 yılları arasında geliştirdiği teknolojileri kapsıyor. Patentler arasında başa takılan ekranlar, XR gözlükleri ve VR takip sistemleriyle ilgili çalışmalar bulunuyor. İddiaya göre Sony ile Meta, patent devrini resmileştirmek amacıyla Aralık 2025'te bir anlaşma imzaladı.

    Portföyün 180 patenti ABD'de kayıtlıyken bunların 43'ünün Haziran-Eylül 2026 döneminde devredildiği belirtiliyor. Kalan 239 patentin ise Japonya, Çin, Güney Kore, Avrupa ve diğer bölgelerde kayıtlı olduğu paylaşıldı. Sony'nin VR patentlerini Meta'ya devretmesi, şirketin sanal gerçeklik alanındaki yatırımlarını azaltabileceği ihtimalini taşıyor. Ancak şirket tarafından henüz net bir bilgi paylaşılmış değil. 

    Meta da VR stratejisini değiştiriyor

    Meta ise sanal gerçeklik yatırımlarını sürdürmesine rağmen Reality Labs bölümünde ciddi mali kayıplarla karşı karşıya. Şirketin bu birimi, 2025 mali yılında 19,2 milyar dolar zarar açıkladı. Meta ayrıca yılın başlarında Reality Labs çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkardı ve Twisted Pixel Games, Sanzaru Games ve Armature Studio dahil üç VR stüdyosunu kapattı.

    Mart ayında yeni işten çıkarmalarla gündeme gelen şirket, Quest VR üzerinden yürütülen metaverse platformunu da sonlandırarak odağını mobil tarafa kaydırdı. Meta'nın bir diğer planı ise VR başlıklarından VR gözlüklerine yönelmek. Şirketin ilkbahar 2027'de 1.299,99 dolar fiyatla piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünün, ilk günden itibaren Unity desteği sunması bekleniyor.

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