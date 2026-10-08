Sony'nin yeni patenti oyun dünyasını değiştirebilir: Boss'lar artık öğrenecek

Boss'lar oyuncudan öğrenecek
Patent dosyalarına göre, "AI-adapted non-player character for video game system" isimli patent başvurusu, 31 Mart 2025 tarihinde yapıldı ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından 1 Ekim'de yayımlandı. Başvuru, Patentlyze tarafından fark edildi. Sony'nin sistemi, oyuncunun bir NPC veya boss ile karşılaşması sırasında elde edilen oyun verilerini ve oyuncu verilerini topluyor. Bu bilgiler daha sonra bir makine öğrenimi modeline aktarılıyor.
Savaş sırasında kendini geliştirecek
Bu veriler doğrultusunda yapay zeka, NPC'nin sonraki davranışlarını değiştirebiliyor. Patentteki sistem yalnızca savaş mekanikleriyle sınırlı değil. Sony, yapay zekanın NPC'lerin diyaloglarını, görünüşlerini ve seslerini de değiştirebileceğinden bahsediyor. Örneğin karakterin sesinin perde ve ses seviyesinin değiştirilebilmesi mümkün olabilecek.
Daha da önemlisi, oluşturulan içerik oyunun çalışmasından önce hazırlanabileceği gibi oyun sırasında gerçek zamanlı olarak da üretilebilecek. Bu da teorik olarak bir boss'un oyuncunun hareketlerini savaş sırasında analiz ederek saldırı düzenini değiştirebilmesi anlamına geliyor. Örneğin oyuncu belirli bir saldırıdan sürekli kaçmayı başarıyorsa sistem, boss'un sonraki karşılaşmalarda farklı bir saldırı kullanmasına karar verebilir.
Öte yandan söz konusu patent henüz Sony'ye verilmiş değil. Bu belge yalnızca yayımlanmış bir patent başvurusu niteliğinde. Sistemin hangi oyunlarda veya hangi donanımlarda kullanılacağı konusunda da herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla Sony'nin bu teknolojiyi gerçek bir oyunda kullanacağı kesin değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: