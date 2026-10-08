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    Sony'nin yeni patenti oyun dünyasını değiştirebilir: Boss'lar artık öğrenecek

    Sony'nin yeni patent başvurusu, oyunlardaki boss ve NPC'lerin oyuncunun tepki süresi, kaçınma oranı ve tekrar denemelerine göre davranışlarını değiştirebileceğini gösteriyor.

    Sony'nin yeni patenti oyun dünyasını değiştirebilir! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment, oyunlardaki NPC ve boss karakterlerinin oyuncunun davranışlarını analiz ederek kendilerini değiştirmesini sağlayabilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirketin patent başvurusuna göre, yapay zeka destekli karakterler, oyuncunun performansına göre savaş sırasında veya sonrasında farklı davranışlar sergileyebilecek.

    Boss'lar oyuncudan öğrenecek

    Patent dosyalarına göre, "AI-adapted non-player character for video game system" isimli patent başvurusu, 31 Mart 2025 tarihinde yapıldı ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından 1 Ekim'de yayımlandı. Başvuru, Patentlyze tarafından fark edildi. Sony'nin sistemi, oyuncunun bir NPC veya boss ile karşılaşması sırasında elde edilen oyun verilerini ve oyuncu verilerini topluyor. Bu bilgiler daha sonra bir makine öğrenimi modeline aktarılıyor.

    Sony'nin yeni patenti oyun dünyasını değiştirebilir! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Sistem, oyuncunun boss saldırılarına verdiği tepki süresinden kaçınma, bloklama ve savuşturma oranlarına kadar birçok farklı veriyi değerlendirebiliyor. Bununla birlikte kullanılan silahlar, tüketilebilir eşyalar ve oyuncunun aynı karşılaşmayı kaç kez yeniden denediği de analiz edilebiliyor. Boss tarafında ise hangi saldırıların kullanıldığı, oyuncunun bu saldırılardan ne sıklıkla kaçındığı veya saldırıları nasıl karşılık verdiği takip ediliyor.

    Savaş sırasında kendini geliştirecek

    Bu veriler doğrultusunda yapay zeka, NPC'nin sonraki davranışlarını değiştirebiliyor. Patentteki sistem yalnızca savaş mekanikleriyle sınırlı değil. Sony, yapay zekanın NPC'lerin diyaloglarını, görünüşlerini ve seslerini de değiştirebileceğinden bahsediyor. Örneğin karakterin sesinin perde ve ses seviyesinin değiştirilebilmesi mümkün olabilecek.

    Daha da önemlisi, oluşturulan içerik oyunun çalışmasından önce hazırlanabileceği gibi oyun sırasında gerçek zamanlı olarak da üretilebilecek. Bu da teorik olarak bir boss'un oyuncunun hareketlerini savaş sırasında analiz ederek saldırı düzenini değiştirebilmesi anlamına geliyor. Örneğin oyuncu belirli bir saldırıdan sürekli kaçmayı başarıyorsa sistem, boss'un sonraki karşılaşmalarda farklı bir saldırı kullanmasına karar verebilir.

    Öte yandan söz konusu patent henüz Sony'ye verilmiş değil. Bu belge yalnızca yayımlanmış bir patent başvurusu niteliğinde. Sistemin hangi oyunlarda veya hangi donanımlarda kullanılacağı konusunda da herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla Sony'nin bu teknolojiyi gerçek bir oyunda kullanacağı kesin değil.

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