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    Sony’den ilginç savunma: “Makul tüketiciler dijital oyunların sahibi olmadığını bilir”

    Sony, dijital oyun satın alanların oyunun sahibi olmadığını savundu. Şirket, PS Store’daki oyunların yalnızca kullanım lisansı sunduğunu ve bunun “makul” tüketiciler tarafından bilindiğini söyledi.

    Sony, oyuncuların dijital oyunlara sahip olmadığını hatırlattı! Tam Boyutta Gör
    Oyuncular, Sony’nin PlayStation Store üzerinden satın alınan dijital oyunların mülkiyetinin kullanıcıya geçmediğini yeterince açık şekilde belirtmediği gerekçesiyle şirkete dava açtı. Sony ise bu iddiayı reddederek makul bir tüketicinin, dijital bir oyun satın aldığında aslında oyunun sahibi olduğunu düşünmeyeceğini savundu.

    Oyuncular tepkili

    Haziran ayında açılan davada oyuncular, Sony’nin dijital oyun satışlarında tüketicileri yanıltabilecek ifadeler kullandığını ileri sürüyor. Davacılara göre PlayStation Store’da yer alan “Şimdi Satın Al” ve “Satın Almayı Onayla” gibi ifadeler, kullanıcıda fiziksel bir oyun satın alındığında olduğu gibi oyunun kendisine sahip olunduğu izlenimi yaratıyor.

    Davada asıl sorun olarak ise Sony’nin dijital oyun satın alımının mülkiyet değil kullanım lisansı sağladığını satın alma aşamasında yeterince açık biçimde belirtmemesi gösteriliyor. Davacılar, bu bilginin satın alma ekranında açık ve görünür şekilde sunulmadığını, bunun yerine uyarılara veya kullanıcıların ayrıca kabul ettiği sözleşmelere bırakıldığını savunuyor.

    Sony: Dijital oyun satılmıyor, lisanslanıyor

    Sony’nin savunmasının merkezinde, dijital oyunların fiziksel oyunlardan farklı olduğu görüşü bulunuyor. Şirket, PlayStation Store’dan yapılan bir satın alımın oyunun mülkiyetini kullanıcıya devretmediğini, yalnızca oyunu kullanabilmek için kişisel bir lisans sağladığını belirtiyor.

    Sony ayrıca bu durumun kullanıcılar açısından zaten anlaşılır olması gerektiğini savunuyor. Şirketin mahkemeye sunduğu belgede, PlayStation yazılım lisans sözleşmesinin ilk bölümünde “Yazılım size satılmamakta, lisanslanmaktadır” ifadesinin bulunduğu belirtiliyor.

    Sony’ye göre dijital çağda makul bir tüketicinin bir dijital oyunun mülkiyetini satın aldığını düşünmesi gerçekçi değil. Şirket, bunun nedenini dijital oyunların fiziksel kopyalar gibi sınırlı sayıda bulunmamasıyla açıklıyor.

    Sony oyunculara lisans şartlarını yeniden hatırlattı

    Sony, dava sürerken PlayStation hesabı bulunan kullanıcılara da dijital ürünlerin niteliğini yeniden hatırlattı. Şirket geçen hafta gönderdiği bir e-postada, kullanıcıların PlayStation hesabı oluştururken kabul ettiği Hizmet Koşullarına dikkat çekti. Buna göre PlayStation Store’dan bir dijital ürün satın alındığında veya indirildiğinde kullanıcı ürünü satın almıyor, özel kullanım amacıyla kişisel bir lisans elde ediyor.

    Dolayısıyla Sony’nin yaklaşımına göre satın alma işlemi, kullanıcıya oyunun üzerinde sınırsız ve kalıcı bir mülkiyet hakkı vermiyor. Elde edilen hak, Sony’nin belirlediği koşullar çerçevesinde dijital ürünü kullanmaya yönelik bir lisans niteliği taşıyor.

    Davacıların itirazı ise tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor. Oyuncular, bu koşulların sözleşmelerde bulunmasının yeterli olmadığını ve tüketicinin satın alma işlemini tamamlamadan önce oyunun sahibi olmayacağını açıkça bilmesi gerektiğini savunuyor.

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