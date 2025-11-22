Sony, PC'ye gelen PS5 oyunlarından milyarlarca dolar kazandı: İşte en çok satan oyunlar

Tam Boyutta Gör PlayStation'a özel oyunları Steam'e taşımak akıllıca bir karar gibi görünüyor. Sony, PC’ye getirdiği PlayStation oyunlarından 1.5 milyar dolar brüt gelir elde etti.

Alinea Analytics, PlayStation oyunlarının Steam'de başarılı olduğunu gösteren yeni veriler yayınladı. Eski PS4 ve PS5'e özel oyunların gücüyle, Sony'nin brüt geliri 1.5 milyar doları aştı. PC oyuncuları, çok oyunculu oyunlara daha fazla ilgi duyuyor.

Valve'ın PlayStation gelirinden aldığı pay %20 ila %30 arasında değişiyor ve bu oran, Steam satış hacmi arttıkça düşüyor. Analiz firması, ücretlendirmelerden sonra Sony'nin 1.2 milyar dolar kazancı olduğunu, Valve'ın ise 350 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Analiz, Helldivers 2'nin başı çektiği PlayStation oyunlarının bireysel performanslarını da içeriyor.

PC'de en çok satan PlayStation oyunları

PC'de en çok satan PlayStation oyunu, 12.7 milyondan fazla kopyayla Helldivers 2. Oyuncuların Helldivers 2’de harcadığı süre 100 saatten fazla. Oyunu her gün 200.000’de fazla kişi oynuyor. İkinci sırada 4.5 milyon adet satan Horizon Zero Dawn yer alırken, onu God of War, Days Gone ve Spider-Man Remastered takip ediyor.

Helldivers 2 - 12.7 milyon

Horizon: Zero Dawn - 4.5 milyon

God of War - 4.2 milyon

Days Gone -- 3.4 milyon

Marvel's Spider-Man - 2.7 milyon

Sony, canlı servis oyunlarını konsol ve PC’ye aynı anda çıkarma taahhüdü dışında, PlayStation oyununun PC'ye ne zaman geleceğine dair kesin bir takvime sahip değil. Şirketin öne çıkan birinci parti PS5 oyunları, konsolda ilk çıkışlarından sonra en az bir yıl boyunca PC'ye gelmiyor. PlayStation patronu Hermen Hulst, Sony’nin PlayStation konsol ekosistemini koruma çabalarının bir parçası olarak bu oyunları konsol ve PC'de aynı gün yayınlamadıklarını söylüyor: “PlayStation Studios'un son yıllarda ve geçmişte sunduğu oyunların omurgasını oluşturan tek oyunculu, hikaye odaklı oyunlarımız için daha stratejik bir yaklaşım benimsiyoruz”.

