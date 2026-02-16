PlayStation 6 için erteleme gündemde: Çıkış tarihi 2028’e kayabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Küresel yarı iletken pazarında yaşanan dalgalanmalar ve yapay zeka yatırımlarının hızla artması oyun konsolu üreticilerini doğrudan etkilemeye başladı. Son aylarda RAM ve SSD gibi temel bileşenlerde görülen sert fiyat artışları ve veri merkezi dışındaki ürünler için sınırlı tedarik olanağı sektörün dengelerini zorluyor. Bu gelişmelerin ışığında, Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 6’nın lansman tarihini ertelemeyi değerlendirdiği bildiriliyor.

PS6, 2028 veya 2029’a kalabilir

Bloomberg'in şirket içi değerlendirmelere yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Sony, PlayStation 6’nın planlanan lansmanını 2028 ve hatta 2029’a ertelemeyi değerlendiriyor.

Aslında PlayStation 6’nın 2027 sonrasına sarkabileceğine dair söylentiler daha önce de gündeme gelmişti. Ancak son haftalarda art arda gelen raporlar, bu iddiaların altının boş olmadığına işaret ediyor.

Özellikle yapay zeka veri merkezlerine öncelik verilen çip üretimi, tüketici elektroniği tarafında maliyet baskısını artırıyor. Bu durum, RAM ve SSD fiyatlarının kısa süre içinde keskin biçimde yükselmesine yol açtı. Aynı zamanda, veri merkezleri için tasarlanmayan ürünlerde tedarik sorunları görülmeye başladı.

Nintendo ve Xbox cephesi de etkileniyor

Bu tablo, yalnızca yeni konsolları değil, mevcut nesil donanımları piyasaya sürecek diğer üreticileri de etkiliyor. Benzer baskılar Nintendo cephesinde de hissediliyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Nintendo’nun 2026 yılında Switch 2’nin fiyatını artırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Yeni nesil yarışında yalnızca Sony ve Nintendo değil, Microsoft da benzer maliyet baskılarıyla karşı karşıya. Sektör kulislerinde yeni nesil Xbox modelinin 2027’de piyasaya çıkmasının en iyimser senaryo olduğu konuşuluyor. Öte yandan, yeni sistemde kullanılacağı belirtilen Magnus APU’nun, Sony’nin sistemlerinde yer alacak çipe kıyasla daha yüksek maliyetli olduğu ifade ediliyor. Bu durum, konsolun yüksek bir lansman fiyatıyla piyasaya sürülmesi riskini doğurabilir.

Tüm bu gelişmeler oyun dünyasında yeni nesle geçiş sürecinin hem daha geç hem de daha maliyetli olabileceğini gösteriyor. Oysa konsolların en büyük cazibesi güçlü donanımı görece uygun fiyatla sunmalarıydı.

