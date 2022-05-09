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    Sony, PlayStation 6'yı geliştirmeye başladı

    Japon elektronik devi Sony, yeni nesil oyun konsolu için çalışmalara başladı bile. Şirketin, PlayStation 6 için yeni nesil bir çip üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    Sony, PlayStation 6'yı geliştirmeye başladı
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    Sony'nin şimdiden yeni nesil bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Zira AMD'nin son açık pozisyonlarından birinde PlayStation 6'ya dair bir ipucu bulundu.

    İş ilanına göre şirket daha önce Xbox ve PlayStation için çipler üreten ekip için mühendis arayışlarına başladı. Bu gelişme de büyük olasılıkla Sony'nin, PlayStation 6 oyun konsolu için AMD'ye yeni nesil çip siparişi verdiğine işaret ediyor.

    Sony yeni nesil konsol geliştirmeye iki yıl içinde başlıyor

    Bazı oyuncular, Sony'nin yeni nesil PlayStation üzerinde tam olarak çalışmalara başlaması için henüz erken olduğu görüşünü dile getirebilirler. Ancak şirketin önceki yol haritalarını hatırlatacak olursak, Japon devinin PlayStation'ın güncel sürümünün yayınlanmasından tam iki yıl sonra yeni nesil bir cihazın piyasaya sürülmesi için planlar yapmaya başladığını söyleyebiliriz.

    Sony, PlayStation 6'yı geliştirmeye başladı
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    PlayStation 5, 12 Kasım 2020'de ABD, Kanada, Meksika, Japonya ve diğer birçok ülkede piyasaya sürülmüş ve 19 Kasım'da ise Türkiye de başta olmak üzere dünyanın geri kalan ülkelerinde satışa çıkmıştı.

    Kaynakça https://www.linkedin.com/jobs/view/system-on-chip-verification-engineer-160442-at-amd-3061207967 https://jobs.amd.com/job/Austin-System-on-Chip-Verification-Engineer-160442-Texa/881559100/
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 6 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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    sony, playstation 6 ve
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