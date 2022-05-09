Sony, PlayStation 6'yı geliştirmeye başladı

Tam Boyutta Gör

Sony'nin şimdiden yeni nesil bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Zira AMD'nin son açık pozisyonlarından birinde PlayStation 6'ya dair bir ipucu bulundu.

Sony: Savaş sonrası harabelerde kurulan Japon mucizesi 76 yaşında 1 gün önce eklendi

İş ilanına göre şirket daha önce Xbox ve PlayStation için çipler üreten ekip için mühendis arayışlarına başladı. Bu gelişme de büyük olasılıkla Sony'nin, PlayStation 6 oyun konsolu için AMD'ye yeni nesil çip siparişi verdiğine işaret ediyor.

Sony yeni nesil konsol geliştirmeye iki yıl içinde başlıyor

Bazı oyuncular, Sony'nin yeni nesil PlayStation üzerinde tam olarak çalışmalara başlaması için henüz erken olduğu görüşünü dile getirebilirler. Ancak şirketin önceki yol haritalarını hatırlatacak olursak, Japon devinin PlayStation'ın güncel sürümünün yayınlanmasından tam iki yıl sonra yeni nesil bir cihazın piyasaya sürülmesi için planlar yapmaya başladığını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

PlayStation 5, 12 Kasım 2020'de ABD, Kanada, Meksika, Japonya ve diğer birçok ülkede piyasaya sürülmüş ve 19 Kasım'da ise Türkiye de başta olmak üzere dünyanın geri kalan ülkelerinde satışa çıkmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.