Sony, PlayStation için yeni Pulse kulaklıklarını tanıttı

Yeni kulaklıklar neler sunuyor?
Her iki kulaklıkta da yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip dahili mikrofonlar bulunuyor. Sistem, çevredeki arka plan seslerini filtreleyerek sesli iletişim sırasında daha net bir konuşma deneyimi sunmayı hedefliyor.
Pulse Edge, standart Pulse modelinden ayrılan bazı donanım özelliklerine sahip. Sony'nin açıklamasına göre Edge modelinde Pulse'a kıyasla iki kat daha fazla mıknatıs bulunuyor. Bu tasarımın daha derin bas üretimine katkı sağlaması bekleniyor.
Pulse Edge ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve çıkarılabilir bom mikrofonuyla geliyor. Çıkarılabilir mikrofon, özellikle çevrim içi oyunlarda sesli iletişim sırasında daha net konuşma aktarımı sağlamayı amaçlıyor.
Fiyatlar belli değil
Sony, yeni Pulse ve Pulse Edge kulaklıklarının henüz satışa sunulmadığını açıkladı. PlayStation Pulse Kablosuz Kulaklık, bu yılbaşı sezonundan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak. Pulse Edge Kablosuz Kulaklık ise 2027’nin başlarında piyasaya çıkacak.
Fiyatlandırma konusunda da resmi bir bilgi paylaşılmasa da Edge modelinin daha gelişmiş özellikleri nedeniyle serinin daha pahalı seçeneği olması bekleniyor.
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