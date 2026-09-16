Sony, PlayStation için yeni Pulse kulaklıklarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Sony, yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Her iki modelde de planar manyetik sürücüler kullanılıyor. Bu teknoloji, mıknatısların arasında konumlandırılan ince ve düz diyaframlar sayesinde ses üretirken geleneksel sürücü tasarımlarına kıyasla daha düşük bozulma ve daha temiz bas sunabiliyor.

Yeni kulaklıklar neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Pulse ve Pulse Edge, PlayStation Link bağlantısı üzerinden düşük gecikmeli ses aktarımı sağlıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların PS5, PlayStation Portal, PC ve Mac gibi desteklenen cihazlar arasında geçiş yapmasına imkan tanıyor. Her iki kulaklık da farklı cihazlara bağlanmak için Bluetooth bağlantısını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Sony, yeni modellerin oyunlarda hangi sesin hangi yönden geldiğini daha kolay ayırt etmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu sayede oyuncular, özellikle FPS oyunlarında ayak seslerinin hangi yönden geldiğini daha kolay tespit edebiliyor.

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Her iki kulaklıkta da yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip dahili mikrofonlar bulunuyor. Sistem, çevredeki arka plan seslerini filtreleyerek sesli iletişim sırasında daha net bir konuşma deneyimi sunmayı hedefliyor.

Pulse Edge, standart Pulse modelinden ayrılan bazı donanım özelliklerine sahip. Sony'nin açıklamasına göre Edge modelinde Pulse'a kıyasla iki kat daha fazla mıknatıs bulunuyor. Bu tasarımın daha derin bas üretimine katkı sağlaması bekleniyor.

Pulse Edge ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve çıkarılabilir bom mikrofonuyla geliyor. Çıkarılabilir mikrofon, özellikle çevrim içi oyunlarda sesli iletişim sırasında daha net konuşma aktarımı sağlamayı amaçlıyor.

Fiyatlar belli değil

Sony, yeni Pulse ve Pulse Edge kulaklıklarının henüz satışa sunulmadığını açıkladı. PlayStation Pulse Kablosuz Kulaklık, bu yılbaşı sezonundan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak. Pulse Edge Kablosuz Kulaklık ise 2027’nin başlarında piyasaya çıkacak.

Fiyatlandırma konusunda da resmi bir bilgi paylaşılmasa da Edge modelinin daha gelişmiş özellikleri nedeniyle serinin daha pahalı seçeneği olması bekleniyor.

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