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    Sony, PlayStation planını güncelledi: PC satırı kayboldu, AI eklendi

    Sony'nin yeni yıllık raporunda PlayStation stratejisindeki PC vurgusu kaldırdı. Şirket, bu kez odağa yapay zekâ araçları ve tek oyunculu oyun planını yerleştiriyor.

    Sony, PlayStation planını güncelledi: PC satırı kayboldu
    Sony'nin PlayStation tarafındaki PC stratejisine ilişkin tartışmalar sürerken, şirketin yeni yıllık raporunda dikkat çeken bir değişiklik ortaya çıktı. Rapora göre Sony, geçen yıl kullandığı ve birinci parti oyunların PC gibi farklı platformlara taşınacağını belirten ifadeye bu kez yer vermedi.

    Sony, PlayStation planını güncelledi

    Yeni raporda şirket, tek oyunculu oyunların PlayStation Studios için merkezde kalmayı sürdüreceğini vurguluyor. Sony, istikrarlı gelir yapısını "tek oyunculu oyunların düzenli yıllık çıkışları" ile desteklemek istediğini belirtirken, canlı servis oyun portföyünü büyütme planını da koruyor. Bu da şirketin bir yandan hikâye odaklı yapımları PlayStation markasıyla daha sıkı ilişkilendirmek isterken, diğer yandan servis oyunlarında daha geniş kitle hedefinden vazgeçmediğini gösteriyor.

    Raporda öne çıkan bir diğer başlık ise yapay zekâ oldu. Sony, PlayStation stratejisine AI araçlarını daha görünür biçimde eklemiş durumda. Şirkete göre yapay zekâ, geliştirme süreçlerinde verimliliği artırmak, ekiplerin daha zengin oyun dünyaları ve oynanış sistemlerine odaklanmasını sağlamak için kullanılacak.

    Ayrıca PlayStation Store tarafında öneri sistemleri, işlem süreçleri, görsel kalite ve oynanış iyileştirmelerinde de AI'dan yararlanılması planlanıyor. Sony, donanım tarafında ise bellek yarı iletkenlerindeki fiyat artışları ve tedarik sorunlarının PlayStation işini etkilemeye devam edeceğini kabul ediyor.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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