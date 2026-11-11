Sony, PlayStation Plus'ın PC uygulamasını kapatıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sony, PlayStation Plus'ın Windows PC uygulamasını 10 Aralık'ta kapatacağını açıkladı. Şirket, Premium abonelerinin sadece yüzde 0,4'lük kesiminin bu servisi kullandığını bildirdi. Kararla birlikte kullanıcılar, konsol olmadan PC üzerinden bulutla oyun oynama imkanını kaybedecek. Ancak kendi konsolundan yayın sağlayan Remote Play özelliği çalışmaya devam edecek. Abonelik ücretlerinde indirim yapıp yapmayacağı henüz bilinmeyen Sony, konsol tarafındaki bulut servislerini ise sürdürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus hizmetinin PC tarafındaki önemli özelliklerinden birini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, 10 Aralık 2026 itibarıyla Windows PC için sunulan PlayStation Plus uygulamasını kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Böylece Premium aboneleri, bilgisayarları üzerinden PlayStation oyunlarını bulut aracılığıyla oynama imkanını kaybedecek.

PlayStation Plus PC uygulaması neler sunuyordu?

Sony'nin açıklamasına göre bu kararın arkasında düşük kullanım oranı bulunuyor. Şirket, uygun PlayStation Plus Premium abonelerinin yüzde 0,4'ünden daha azının PC uygulamasını kullandığını belirtiyor.

PlayStation Plus'ın PC uygulaması, Premium abonelerinin desteklenen PS4 oyunlarını Game Catalog üzerinden, belirli yapımları ise Classics Catalog aracılığıyla doğrudan bilgisayarlarında yayınlamasına imkan tanıyordu. Bu sistemin en önemli farkı, oyunları çalıştırmak için bir PlayStation konsoluna ihtiyaç duymamasıydı. Oyunlar doğrudan Sony'nin sunucularından aktarılıyordu.

Ancak kapatma kararı, PlayStation Remote Play hizmetini etkilemeyecek. Remote Play, kullanıcıların kendi PS4 veya PS5 konsollarındaki oyunları bilgisayarlarına aktarmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu özelliği kullanmaya devam etmek mümkün olacak ancak konsol sahibi olmak gerekecek.

Sony ayrıca PC uygulamasının kapatılmasının PS4 ve PS5 konsollarındaki PlayStation Plus aboneliklerini veya mevcut avantajları etkilemeyeceğini doğruladı. PlayStation destekli cihazlarda bulut oyun hizmeti de devam edecek. Şirket, uygulamayı kullanan abonelerle doğrudan iletişime geçeceğini belirtiyor.

Premium abonelik fiyatlarında değişiklik olacak mı?

Sony, PC üzerinden bulut oyun erişimini kaybedecek Premium aboneleri için herhangi bir alternatif uygulama veya abonelik ücreti indirimi açıklamadı. Bu nedenle kullanıcıların 10 Aralık sonrasında nasıl bir seçenekle karşılaşacağı henüz net değil.

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Şirketin PC platformunda yerel oyun sürümlerine yönelik çalışmalarına rağmen bu karar, bilgisayar kullanıcılarının PlayStation kütüphanesine erişebildiği yöntemlerden birini ortadan kaldırıyor. Uygulamayı kullanan abonelerin ise hizmet sona ermeden önce alternatiflerini değerlendirmesi gerekecek.

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