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    Sony, PlayStation Plus'ın PC uygulamasını kapatıyor

    Sony, PlayStation Plus'ın Windows PC uygulamasını 10 Aralık'ta kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Şirketin kararında düşük kullanım oranı etkili olurken PC kullanıcıları erişimini kaybedecek.

    Sony, PlayStation Plus'ın PC uygulamasını kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation Plus hizmetinin PC tarafındaki önemli özelliklerinden birini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, 10 Aralık 2026 itibarıyla Windows PC için sunulan PlayStation Plus uygulamasını kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Böylece Premium aboneleri, bilgisayarları üzerinden PlayStation oyunlarını bulut aracılığıyla oynama imkanını kaybedecek.

    PlayStation Plus PC uygulaması neler sunuyordu?

    Sony'nin açıklamasına göre bu kararın arkasında düşük kullanım oranı bulunuyor. Şirket, uygun PlayStation Plus Premium abonelerinin yüzde 0,4'ünden daha azının PC uygulamasını kullandığını belirtiyor. 

    PlayStation Plus'ın PC uygulaması, Premium abonelerinin desteklenen PS4 oyunlarını Game Catalog üzerinden, belirli yapımları ise Classics Catalog aracılığıyla doğrudan bilgisayarlarında yayınlamasına imkan tanıyordu. Bu sistemin en önemli farkı, oyunları çalıştırmak için bir PlayStation konsoluna ihtiyaç duymamasıydı. Oyunlar doğrudan Sony'nin sunucularından aktarılıyordu.

    Ancak kapatma kararı, PlayStation Remote Play hizmetini etkilemeyecek. Remote Play, kullanıcıların kendi PS4 veya PS5 konsollarındaki oyunları bilgisayarlarına aktarmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu özelliği kullanmaya devam etmek mümkün olacak ancak konsol sahibi olmak gerekecek.

    Sony ayrıca PC uygulamasının kapatılmasının PS4 ve PS5 konsollarındaki PlayStation Plus aboneliklerini veya mevcut avantajları etkilemeyeceğini doğruladı. PlayStation destekli cihazlarda bulut oyun hizmeti de devam edecek. Şirket, uygulamayı kullanan abonelerle doğrudan iletişime geçeceğini belirtiyor.

    Premium abonelik fiyatlarında değişiklik olacak mı?

    Sony, PC üzerinden bulut oyun erişimini kaybedecek Premium aboneleri için herhangi bir alternatif uygulama veya abonelik ücreti indirimi açıklamadı. Bu nedenle kullanıcıların 10 Aralık sonrasında nasıl bir seçenekle karşılaşacağı henüz net değil.

    Şirketin PC platformunda yerel oyun sürümlerine yönelik çalışmalarına rağmen bu karar, bilgisayar kullanıcılarının PlayStation kütüphanesine erişebildiği yöntemlerden birini ortadan kaldırıyor. Uygulamayı kullanan abonelerin ise hizmet sona ermeden önce alternatiflerini değerlendirmesi gerekecek.

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