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    Sony, PlayStation Portal'ı yeniledi: Çevrimdışı oyun desteği gelebilir

    Sony, PlayStation Portal'ın dahili depolama alanına sahip yeni sürümünü duyurdu. Aralık ayında Japonya'da satışa çıkacak cihazın depolama kapasitesi ve kullanım amacı ise henüz açıklanmadı.

    Sony, PlayStation Portal'ı yeniledi: Yerel oyun desteği gelebilir Tam Boyutta Gör
    Sony, uzaktan oyun oynama cihazı PlayStation Portal için yeni bir model duyurdu. PlayStation Portal Player Midnight Black (Japanese Only) adıyla tanıtılan yeni sürüm, mevcut modelden farklı olarak dahili depolama alanı barındırıyor. 10 Aralık'ta Japonya'da satışa sunulacak cihazın fiyatı ise 39.980 yen (yaklaşık 253 dolar) olarak açıklandı. Ön siparişler 13 Kasım'da başlayacak.

    Çevrimdışı oyun desteği gelebilir

    Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, ilk PlayStation Portal'da kullanıcıya sunulmayan dahili depolama alanı. Sony, bu donanım değişikliğinin gelecekte sunulacak işlevler için tasarlandığını doğruladı. Ancak şirket, depolama kapasitesini veya bu alanın hangi amaçla kullanılacağını henüz açıklamadı. Özellikle oyunların cihaza indirilerek çevrimdışı oynanıp oynanamayacağı da belirsizliğini koruyor.

    Sony'nin açıklamasına göre yeni depolama birimi, cihazın gelecekteki işlevlerine yönelik bir donanım hazırlığı niteliğinde. Bu nedenle yeni modelin yalnızca mevcut uzaktan oynama özellikleriyle sınırlı kalmayabileceği düşünülüyor. Ancak şirket, çevrimdışı oyun desteği veya doğrudan oyun indirme gibi özellikleri doğrulamış değil.

    Sony, yeni modelle birlikte ürünün adlandırmasında da değişikliğe gidiyor. İlk model PlayStation Portal Remote Player olarak anılırken yeni sürümde PlayStation Portal Player ismi kullanılıyor. Hatırlatmak gerekirse cihaz, 2023 yılında PS5 oyunlarını internet üzerinden uzaktan oynatmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. 2025 yılında ise bulut oyun desteği eklenerek PlayStation Plus Premium abonelerinin desteklenen PS5 oyunlarını konsola sahip olmadan oynayabilmesinin önü açılmıştı.

    Ekran ve diğer özellikler değişmiyor

    Yeni PlayStation Portal modeli, temel donanım özellikleri açısından mevcut sürümü koruyor. Cihazda 8 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlüklü LCD ekran bulunuyor ve 60 FPS desteği sunuluyor. Ayrıca 3D Audio, dokunsal geri bildirim ve DualSense kontrolcüsünden alınan uyarlanabilir tetik teknolojileri de korunuyor.

    Yeni sürüm şimdilik yalnızca Japonya pazarına özel olacak. Cihaz sadece Japonca sistem dilini destekleyecek ve kullanılabilmesi için Japonya'da kayıtlı bir PlayStation hesabı gerekecek. Sony ayrıca yeni cihazı satın alanlara bir aylık PlayStation Plus Premium aboneliği hediye edecek. Sony, dahili depolama alanına sahip PlayStation Portal modelinin diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Depolama biriminin kapasitesi ve gelecekte hangi özellikleri mümkün kılacağı da şimdilik bilinmiyor.

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