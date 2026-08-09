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    Sony, PlayStation reklamlarını artırmak için kolları sıvadı

    Sony, PlayStation ekosistemindeki reklamları artırmak için yeni bir ekip kuruyor. Şirket, reklam satışlarını geliştirmek ve yeni reklam modelleri oluşturmak üzere dünya genelinde işe alım yapıyor.

    Sony, PlayStation reklamlarını artırmak için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation ekosistemindeki reklamları artırmaya hazırlanıyor. Şirketin farklı ülkelerde yayımladığı yeni iş ilanları, PlayStation için küresel bir reklam ekibi oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

    Sony'nin kuracağı ekip, PlayStation'daki reklamların yönetilmesi ve reklam gelirlerinin artırılması üzerinde çalışacak. Şirket aynı zamanda yeni reklam modelleri ve teknolojileri geliştirmeyi planlıyor.

    PlayStation'da daha fazla reklam gösterilebilir

    ABD, İngiltere ve Japonya gibi farklı ülkelerde reklam operasyonlarıyla ilgili pozisyonlar açılması, Sony'nin bu planı küresel olarak uygulamaya hazırlandığını gösteriyor. Şirket, PlayStation'ın geniş kullanıcı kitlesinden daha fazla reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

    Sony henüz reklamların PlayStation ekosisteminin hangi bölümlerinde ve ne şekilde artırılacağını ise açıklamış değil.

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