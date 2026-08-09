Sony, PlayStation reklamlarını artırmak için kolları sıvadı

Sony'nin kuracağı ekip, PlayStation'daki reklamların yönetilmesi ve reklam gelirlerinin artırılması üzerinde çalışacak. Şirket aynı zamanda yeni reklam modelleri ve teknolojileri geliştirmeyi planlıyor.
PlayStation'da daha fazla reklam gösterilebilir
ABD, İngiltere ve Japonya gibi farklı ülkelerde reklam operasyonlarıyla ilgili pozisyonlar açılması, Sony'nin bu planı küresel olarak uygulamaya hazırlandığını gösteriyor. Şirket, PlayStation'ın geniş kullanıcı kitlesinden daha fazla reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.
Sony henüz reklamların PlayStation ekosisteminin hangi bölümlerinde ve ne şekilde artırılacağını ise açıklamış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: