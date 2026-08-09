Sony, PlayStation reklamlarını artırmak için kolları sıvadı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation ekosistemindeki reklamları artırmaya hazırlanıyor. Şirketin farklı ülkelerde yayımladığı yeni iş ilanları, PlayStation için küresel bir reklam ekibi oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

Sony'nin kuracağı ekip, PlayStation'daki reklamların yönetilmesi ve reklam gelirlerinin artırılması üzerinde çalışacak. Şirket aynı zamanda yeni reklam modelleri ve teknolojileri geliştirmeyi planlıyor.

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PlayStation'da daha fazla reklam gösterilebilir

ABD, İngiltere ve Japonya gibi farklı ülkelerde reklam operasyonlarıyla ilgili pozisyonlar açılması, Sony'nin bu planı küresel olarak uygulamaya hazırlandığını gösteriyor. Şirket, PlayStation'ın geniş kullanıcı kitlesinden daha fazla reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

Sony henüz reklamların PlayStation ekosisteminin hangi bölümlerinde ve ne şekilde artırılacağını ise açıklamış değil.

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