Sony, PlayStation Store'da dinamik fiyat testine başladı: Kullanıcıya göre fiyat

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Store'da dikkat çekici bir fiyatlandırma denemesine başladı. Japon şirket, dijital mağazasında "dinamik fiyatlandırma" olarak adlandırılan yeni bir sistemi test ediyor. Bu da aynı oyunun, farklı kullanıcılara farklı fiyatlarla sunulması demek. Yani bazı oyuncular, diğerlerine göre %17'ye varan oranlarda daha avantajlı fiyatlarla karşılaşıyor.

PS Prices tarafından paylaşılan bilgilere göre dinamik fiyatlar şu anda Almanya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 50'den fazla Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Yeni yapının nasıl çalıştığı belli değil. Fiyat değişikliklerinin kampanyalar, bölgesel kurlar ya da fiyat politikalarıyla alakası yok. Tamamen kullanıcının PlayStation Network hesabına özel olarak yapılıyor.

Kişiye göre avantajlı fiyat

Test edilen uygulama ile alakalı resmi bir açıklama yok. Dolayısı ile kullanıcının oyun oynama süresi mi, mağazada yaptığı toplam harcama mı, yoksa başka gizli metrikler mi dikkate alınıyor bilinmiyor. Bir başka önemli detay daha var. Fiyatlar resmi etiketin üzerine çıkamıyor, yalnızca daha düşük olabiliyor. İlk gözlemler, en "sadık" oyuncuların %17'ye varan oranlarda fiyat avantajı elde edebildiği yönünde.

Tam Boyutta Gör Test kapsamına giren yapımlar arasında WWE 2K25, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Civilization VII, Kingdom Come: Deliverance II ve Mafia: The Old Country gibi önemli oyunlar bulunuyor. WWE 2K25 bazı kullanıcılarda 74.99 euro yerine 61.82'ye düşerken, Space Marine 2'nin fiyatı 69.99 euro'dan 58.35'e kadar geriliyor. Etkilenen oyunlar ve %5 ila %17 arasında değişen fiyat farklılıkları şu şekilde:

Alman PS Store'dan bazı örnekler

WWE 2K25 – 74.99 euro yerine 61.82 euro (-%17.6)

(-%17.6) Warhammer 40.000: Space Marine 2 – 69.99 euro yerine 58.35 euro (–%16.6)

(–%16.6) Sid Meier's Civilization VII – 69.99 euro yerine 62.63 euro (–10.5%)

(–10.5%) Kingdom Come: Deliverance II – 69.99 euro yerine 62.64 euro (–10.5%)

(–10.5%) Mafia: The Old Country – 49.99 euro yerine 47.35 euro (-%5.3)

Dinamik fiyatlandırma yalnızca oyunlarla sınırlı değil. PlayStation Plus abonelik ücretleri de bu yeni sisteme dahil edildi. Sony'ye bu önemli test sürecinde 2K Games, Take-Two Interactive, Deep Silver, Focus Entertainment ve Team17 gibi önemli yayıncılar destek oluyor. Sony cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak mevcut bilgiler, şirketin gelecekte kullanıcıya özel fiyatlandırmayı daha geniş kitlelere sunabileceğini gösteriyor.

