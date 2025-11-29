Sony, PlayStation Store'da dinamik fiyat testine başladı: Kullanıcıya göre fiyat

PS Prices tarafından paylaşılan bilgilere göre dinamik fiyatlar şu anda Almanya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 50'den fazla Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Yeni yapının nasıl çalıştığı belli değil. Fiyat değişikliklerinin kampanyalar, bölgesel kurlar ya da fiyat politikalarıyla alakası yok. Tamamen kullanıcının PlayStation Network hesabına özel olarak yapılıyor.
Kişiye göre avantajlı fiyat
Test edilen uygulama ile alakalı resmi bir açıklama yok. Dolayısı ile kullanıcının oyun oynama süresi mi, mağazada yaptığı toplam harcama mı, yoksa başka gizli metrikler mi dikkate alınıyor bilinmiyor. Bir başka önemli detay daha var. Fiyatlar resmi etiketin üzerine çıkamıyor, yalnızca daha düşük olabiliyor. İlk gözlemler, en "sadık" oyuncuların %17'ye varan oranlarda fiyat avantajı elde edebildiği yönünde.
Alman PS Store'dan bazı örnekler
- WWE 2K25 – 74.99 euro yerine 61.82 euro (-%17.6)
- Warhammer 40.000: Space Marine 2 – 69.99 euro yerine 58.35 euro (–%16.6)
- Sid Meier's Civilization VII – 69.99 euro yerine 62.63 euro (–10.5%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 69.99 euro yerine 62.64 euro (–10.5%)
- Mafia: The Old Country – 49.99 euro yerine 47.35 euro (-%5.3)
Dinamik fiyatlandırma yalnızca oyunlarla sınırlı değil. PlayStation Plus abonelik ücretleri de bu yeni sisteme dahil edildi. Sony'ye bu önemli test sürecinde 2K Games, Take-Two Interactive, Deep Silver, Focus Entertainment ve Team17 gibi önemli yayıncılar destek oluyor. Sony cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak mevcut bilgiler, şirketin gelecekte kullanıcıya özel fiyatlandırmayı daha geniş kitlelere sunabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
