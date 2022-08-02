Sony: Abonelik servisleri oyun kalitesini azaltıyor

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Microsoft’un Xbox Game Pass ile önemli oranda abone kazanması ve buradan oyun satışlarına katkı elde etmesi Sony cephesini de harekete geçirmişti. PS Plus servisini aboneliğe dönüştüren Sony yine de tereddütlü.

Abonelik servisleri iyi mi kötü mü?

Konsol tarafında Xbox Game Pass, mobil tarafta Apple Arcade gibi abonelik servisleri aylık belirli bir ücret karşılığında ücretsiz olarak oyun seçkisine ve yeni çıkan oyunlara ilk gün erişebilme imkânı tanıyor.

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Abonelik servislerinin firmalara aslında pek bir geliri olmuyor hatta zararı oluyor diyebiliriz. Burada önemli olan Xbox ekosistemine yeni oyuncular kazandırmak ve bu oyuncuları bir şekilde diğer oyunlara yönlendirmek. Araştırmalar abonelik servislerine giren oyuncuların sonrasında oyun satın almaya yönlendiğini ortaya koyuyor.

Sony de uzun bir aradan sonra abonelik servisine geçmeye karar verdi. Ne var ki firma bu servisin uzun vadede yararlı olmadığını düşünüyor. Bugüne kadar oyun satışı üzerine odaklanan ve PS Plus servisinde aylık belirli oyunları hediye eden Sony halen bu sistemin en iyisi olduğunu düşünüyor. Böylece kaliteli oyunlar sektöre damga vurdu. Bununla birlikte oyunlar abonelik servislerine ilk günden gelirse geliştiricilerin kaliteyi düşürmesi ihtimali mevcut zira satışlar beklendiği gibi olmayacak. Diğer taraftan ücretsiz erişilen oyunlar için de benzer bir durum söz konusu.

Yine de Sony ve Microsoft uzun bir süre abonelik servislerine devam edecekler gibi zira daralan pazarda yeni oyuncu kazanabilmenin en önemli yolu diyebiliriz.Özellikle oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde abonelik servisleri en iyi alternatif durumunda.

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