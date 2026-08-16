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    Sony, PS5 Pro'nun Enhanced PSSR teknolojisini açıkladı

    Sony, PS5 Pro'daki Enhanced PSSR teknolojisinin detaylarını ayrıntılı şekilde paylaştı. İşte performans artışı dahil yeni yapılacak iyileştirmeler...           

    Sony, PS5 Pro'nun Enhanced PSSR teknolojisini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Sony, PS5 Pro'da kullanılan Enhanced PSSR teknolojisinin çalışma yapısıyla ilgili yeni detaylar paylaştı. SIGGRAPH etkinliğindeki sunumda, yeni sürümün önceki PSSR'a göre daha verimli çalıştığı ve özellikle düşük çözünürlüklerde görüntü kalitesini artırdığı duyuruldu.

    Enhanced PSSR detayları belli oldu

    Sony'nin açıklamasına göre, Enhanced PSSR'da model parametrelerinin yaklaşık yüzde 90'ı 540p ve altındaki çözünürlüklere ayrılıyor. Önceki PSSR'da bu oran yaklaşık yüzde 30 seviyesindeydi. Yeni Kernel Predicting Network, görüntünün nihai rengini doğrudan tahmin etmek yerine blend ağırlıkları üreterek HDR işlemlerinde daha az kaynak kullanılmasını sağlıyor.

    Sony, yeni yapı sayesinde daha keskin detaylar, daha kararlı görüntü, daha düşük bellek kullanımı ve daha az GPU tüketimi elde edildiğini belirtiyor. Modelin eğitim süresi de yaklaşık dört GPU haftasından bir haftadan daha kısa süreye indirildi.

    Enhanced PSSR'ın bir diğer avantajı ise bazı mevcut PS5 Pro oyunlarında sistem seviyesindeki override yöntemiyle kullanılabilmesi. Böylece geliştiricilerin her oyun için ayrıca güncelleme yayınlaması gerekmeyebilecek. İşte tüm öne çıkan gelişmeler:

    • Enhanced PSSR model parametrelerinin yaklaşık yüzde 90'ı 540p veya daha düşük çözünürlüklere ayrılıyor. Önceki Color Predicting Network'te bu oran yaklaşık yüzde 30 seviyesindeydi.
    • Yeni Kernel Predicting Network, final piksel rengini doğrudan tahmin etmek yerine blend ağırlıkları üretiyor. HDR renklerin 8-bit formatında tahmin edilmesi ve birleştirilmesi önleniyor.
    • Daha düşük bellek kullanımı ve GPU işlem süresi hedefleniyor.
    • Sony, daha kararlı ve keskin görüntüler elde edildiğini belirtiyor.
    • Görüntü kalitesi tüm giriş çözünürlüklerinde iyileşirken, en büyük kazanımlar düşük çözünürlüklerde görülüyor.
    • Modelin eğitim süresi yaklaşık dört GPU haftasından bir GPU haftasından daha kısa süreye indirildi.
    • Bazı mevcut PS5 Pro oyunları, sistem seviyesindeki override yöntemiyle oyun güncellemesi olmadan Enhanced PSSR kullanabilecek.
    • Geliştiricilerin yeni PSSR'ı oyunlara doğrudan entegre etmesi de mümkün olacak.
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