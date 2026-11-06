Sony, PS5 sahiplerinin kapısını çaldı: Konsol için 400 dolar veriyor

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Oynat Sony, ABD'deki PS5 sahiplerine konsollarını geri almaları için 400 dolara varan nakit takas fırsatı başlattı. Doğrudan banka hesabına ödeme yapılan kampanya Back Market iş birliğiyle yürütülüyor. Alınacak tutar konsolun kondisyonuna göre belirlenirken, Microsoft'un hediye kartı veren benzer teklifine kıyasla nakit seçeneği sunulması kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. GTA 6 öncesinde ikinci el piyasasını hareketlendirmeyi amaçlayan hamle yoğun ilgi görüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Sony, ABD'deki bazı PlayStation 5 sahiplerine konsollarını nakit karşılığında takas etme teklifi sunmaya başladı. PlayStation uygulamasında görülen bildirimlere göre kullanıcılar, kontrolcüleriyle birlikte standart PS5 modellerini teslim ederek 400 dolara kadar ödeme alabiliyor. Üstelik ödeme, PlayStation Store kredisi yerine doğrudan banka hesabına yapılıyor.

400 dolara kadar nakit ödeme

ResetEra forumunda paylaşılan ekran görüntülerine göre Sony, ikinci el elektronik ürünlerin alım satımını yapan Back Market üzerinden bir takas programı yürütüyor. Süreçte konsolun incelenmesi ve değerinin belirlenmesinden Back Market sorumlu. Sony ise kullanıcılara konsollarını kolayca elden çıkarabilecekleri bir seçenek sunuyor.

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Ancak açıklanan 400 dolarlık tutar, her PS5 sahibi için geçerli değil. Bu rakam kondisyonu çok iyi durumdaki standart PS5 modeli ve yanında en az iki kontrolcü bulunan paket için geçerli.

Kullanıcının alacağı nihai ödeme konsolun modeline, fiziksel durumuna, depolama kapasitesine ve beraberinde gönderilen aksesuarlara göre değişiyor. PS5 Pro modelleri ise mevcut takas kampanyasına dahil değil. Bazı kullanıcıların çevrim içi fiyat hesaplama aracından standart PS5 için 400 doların biraz üzerinde teklifler aldığı da bildiriliyor.

Microsoft da Xbox sahiplerine benzer teklif sunmuştu

Sony'nin hamlesi Microsoft'un geçtiğimiz ay başlattığı benzer bir kampanyanın ardından geldi. Microsoft, uzun süredir kullanılmayan Xbox konsollarının sahiplerine e-posta göndererek Series X modelleri için Best Buy üzerinden 375 dolara kadar takas teklifi sunmuştu.

Microsoft’un teklifinde ödeme için sadece Best Buy eGift Card kullanılıyor. Sony ise doğrudan nakit ödeme yapıyor. Bu, bazı kullanıcılar için daha cazip olabilir.

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Sony’nin kampanyasının zamanlaması da dikkat çekici. Zamlar sonrasında yeni PS5 konsollarının fiyatları yükselmiş durumda ve GTA 6’nın piyasaya çıkışına çok az bir süre kaldı. Bu senaryoda ikinci el konsollara olan talebin artması bekleniyor.

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Sony, PS5 sahiplerine konsollarını satmaları için teklif sunuyor

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