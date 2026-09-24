Sony PS6 ve yeni Xbox'ın performans rakamları paylaşıldı: Bu kez kim önde?

Sızıntıya göre PlayStation 6 yaklaşık 40 TFLOPS, Xbox Project Helix ise 56 TFLOPS grafik işlem gücüne sahip olacak. Bu değerler doğru çıkarsa Helix, teorik hesaplama gücü açısından PS6'nın yaklaşık yüzde 40 üzerinde yer alacak. Ancak TFLOPS değerinin doğrudan oyunlardaki FPS performansına çevrilemeyeceğini belirtmek gerekiyor.
|Özellik
|PlayStation 6 "Orion"
|Xbox Project Helix "Magnus"
|Üretim teknolojisi
|TSMC N2
|TSMC N3P
|Yonga
|~280 mm² monolitik
|~408 mm², chiplet
|CPU
|8x Zen 6 + 2x Zen 6 LP
|3x Zen 6 + 8x Zen 6c
|GPU
|54 RDNA 5 CU, 52 aktif, 2.6-3.0 GHz
|68 RDNA 5 CU, 2.5 GHz+
|Bellek
|30-40 GB GDDR7, 160-bit
|36-48 GB GDDR7, 192-bit
|Yapay zeka donanımı
|GPU'ya entegre Neural Arrays
|110 TOPS'a kadar bağımsız NPU
|TFLOPS
|40
|56
Xbox Helix ve PlayStation 6 tarafında neler değişecek?
Sızdırılan bilgilere göre PS6'nın yaklaşık 280 mm² büyüklüğünde monolitik bir çip kullanması bekleniyor. İşlemci tarafında 8 adet Zen 6 ve iki adet Zen 6 LP çekirdeğinden söz edilirken grafik biriminde RDNA 5 mimarisine geçiş yapılacağı belirtiliyor.
GPU'nun 54 Compute Unit içereceği, bunların 52'sinin aktif olarak kullanılacağı ve çalışma frekansının 2.6-3.0 GHz aralığında olacağı sızıntılar arasında. Bu yapı için yaklaşık 40 TFLOPS seviyesindeki değer, daha önce ortaya çıkan CU ve saat hızı sızıntılarıyla da matematiksel olarak örtüşüyor. Ancak AMD, Sony ve Microsoft bu teknik özellikleri henüz doğrulamadı.
Grafik biriminde 68 RDNA 5 Compute Unit bulunacağı ve GPU'nun 2.5 GHz'in üzerinde çalışacağı iddia ediliyor. Bu yapı sayesinde teorik grafik işlem gücünün 56 TFLOPS seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece kağıt üzerinde PS6'nın 40 TFLOPS değerinin yaklaşık yüzde 40 üzerine çıkılıyor. Helix'in ayrıca 36-48 GB GDDR7, 192-bit bellek veri yolu ve 110 TOPS'a kadar performans sunan bağımsız bir NPU kullanacağı da sızıntılar arasında.
Xbox Project Helix daha güçlü olacak
Bir diğer önemli gelişme ise iki konsolun çiplerinin tape-out aşamasını tamamladığı iddiası. Bu aşama, çip tasarımının üretime gönderilecek seviyede tamamlandığını ifade ediyor. Kepler_L2'nin iddiası doğruysa donanım tasarımının önemli bölümü artık şekillenmiş durumda. Sızıntılar, üretimin 2027'nin ikinci çeyreğinde başlaması ve konsolların 2027 sonlarına doğru piyasaya çıkması ihtimaline işaret ediyor. Ancak çıkış tarihi de henüz Sony ve Microsoft tarafından açıklanmış değil.
Fiyat tarafı ise yeni nesil konsolların en büyük soru işaretlerinden biri olacak. Özellikle GDDR7 bellek maliyetlerindeki artışın PS6 ve Helix'in üretim maliyetlerini yükseltebileceği belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca donanım gücü değil, konsolların satış fiyatı da rekabetin önemli unsurlarından biri olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: