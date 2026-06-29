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    Sony'den şok karar: Satın alınan yüzlerce film PlayStation'dan siliniyor

    Sony, lisans anlaşmasının sona ermesi nedeniyle PlayStation Store'dan yüzlerce film ve diziyi kaldırıyor. Üstelik bu içerikleri satın alan kullanıcılar da erişimlerini kaybedecek.

    Sony, satın alınan yüzlerce filmi PlayStation'dan siliyor Tam Boyutta Gör
    Sony, dijital içerik sahipliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirecek bir karara imza attı. Şirket, 1 Eylül 2026 itibarıyla Birleşik Krallık'taki PlayStation Store'dan 551 film ve TV dizisini kaldıracak. Daha da önemlisi, bu içerikleri daha önce satın alan kullanıcılar da kütüphanelerindeki yapımlara erişimini kaybedecek.

    İçerikler kütüphanelerden kaldırılacak

    Sony'nin PlayStation UK internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre kararın nedeni, Studio Canal ile lisans anlaşmasının yenilenememesi. Bu nedenle Studio Canal'a ait tüm film ve diziler PlayStation Store'dan kaldırılacak ve daha önce satın alınmış olsalar bile kullanıcı hesaplarından silinecek.

    Şirket, etkilenen kullanıcılara herhangi bir geri ödeme yapılacağına dair açıklamada bulunmadı. Bu da içeriklerini kaybedecek kullanıcıların maddi bir tazminat alamayacağı anlamına geliyor.

    Sony, satın alınan yüzlerce filmi PlayStation'dan siliyor Tam Boyutta Gör
    Kararın yalnızca Birleşik Krallık pazarı için duyurulduğu belirtilirken, aynı uygulamanın ABD veya diğer ülkelerde hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

    Kaldırılacak içerikler arasında John Wick serisi, Terminator 2: Judgment Day, Total Recall, Rambo ve Apocalypse Now gibi çok sayıda film ile çeşitli televizyon dizileri bulunuyor.

    Sony daha önce de benzer adımlar atmıştı

    Bu, Sony'nin kullanıcı kütüphanelerinden içerik kaldırdığı ilk olay değil. Şirket 2022 yılında Almanya'da 314, Avusturya'da ise 137 yapımı kullanıcı hesaplarından silmişti. Benzer bir uygulama 2023 yılında Discovery içeriklerinde de yaşandı. Sony, PlayStation Store üzerinden satın alınan 1.300'den fazla Discovery TV sezonunu kullanıcı hesaplarından kaldırmıştı.

    Satın aldınız ama sahip değilsiniz

    Kararın ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformlarında ve çevrimiçi forumlarda tepkisini dile getirdi. Özellikle "satın alınan" içeriklerin tek taraflı olarak kaldırılması, dijital mağazalarda yapılan alışverişlerin gerçek anlamda mülkiyet sağlayıp sağlamadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

    Tüketicilerin büyük bölümü dijital mağazalardan film, müzik veya oyun satın aldığını düşünse de kullanıcı sözleşmelerinde (EULA) bu işlemler çoğunlukla iptal edilebilir bir kullanım lisansı olarak tanımlanıyor. Bu nedenle lisans anlaşmalarının sona ermesi durumunda içeriklerin kullanıcı hesaplarından kaldırılması birçok ülkede hukuki açıdan mümkün kabul ediliyor.

    Bu tartışma yalnızca film ve dizilerle sınırlı değil. Oyun sektöründe de yayıncıların eski oyunların sunucularını kapatması nedeniyle benzer eleştiriler uzun süredir gündemde.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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