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    Sony, standart PS5’e AI destekli görüntü yükseltme getirdi: İşte QSSR

    Sony, standart PS5 için AI destekli QSSR görüntü yükseltme teknolojisini kullanıma sundu. Marvel’s Wolverine ve Ghost of Yotei, yeni sistemi destekleyen ilk oyunlar oldu.

    Sony, standart PS5’e AI destekli görüntü yükseltme getirdi Tam Boyutta Gör

    Sony, standart PlayStation 5 modellerine yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisi getiriyor. Quick Spectral Super Resolution (QSSR) adı verilen teknoloji, PS5 Pro’da kullanılan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sisteminin ardından daha düşük donanım seviyesinde çalışan yeni bir çözüm olarak sunuluyor.

    Sony’ye göre QSSR, AMD ile yürütülen Project Amethyst çalışmaları sonucundageliştirilen yeni bir AI görüntü yükseltme katmanı. Şirket, PS5 Pro’daki PSSR teknolojisini kalite açısından referans noktası olarak konumlandırırken QSSR’nin standart PS5’in donanım sınırlarına göre optimize edildiğini belirtiyor.

    Standart PS5’in donanımına göre optimize edildi

    Sony, standart PS5’e AI destekli görüntü yükseltme getirdi Tam Boyutta Gör

    PS5 Pro, PSSR işlemleri için özel makine öğrenimi donanımından yararlanıyor. Standart PS5’te ise bu tür özel bir donanım bulunmuyor. Bu nedenle QSSR’nin çalışma performansı PSSR ile aynı seviyede olmayacak. İlk teknik incelemeler, standart PS5’te daha çok 1440p seviyesinden yükseltilmiş bir görüntü hedeflenebileceğine işaret ediyor. PS5 Pro’da ise oyunlar genellikle 4K çıkış hedeflenerek bunun altında değişken render çözünürlükleri kullanıyor.

    Sony Interactive Entertainment grafik Ar-Ge mühendisi Daniel Craig, standart PS5’te geliştiricilerin render çözünürlüğüne ek olarak ara işleme ve nihai görüntü hedeflerini de grafik moduna göre ayarlaması gerektiğini belirtiyor. Bu durum, QSSR’nin oyunlardaki kullanımının PS5 Pro’daki PSSR uygulamalarından daha esnek biçimde ele alınacağını gösteriyor.

    Bununla birlikte QSSR’nin geliştiriciler açısından uygulanmasının görece kolay olması bekleniyor. Sony, PSSR desteği bulunan oyunlarda QSSR’nin birkaç günlük ayarlamayla doğrudan kullanılabilecek bir çözüm olduğunu ifade ediyor. Şirket ayrıca teknolojiyi tüm PlayStation geliştiricilerine geniş kapsamlı şekilde sunacak.

    İlk destek Marvel’s Wolverine ve Ghost of Yotei’den

    QSSR desteğini alan ilk iki oyun Marvel’s Wolverine ve Ghost of Yotei oluyor. Her iki oyun için yayınlanan güncellemelerle standart PS5’e yeni bir grafik seçeneği ekleniyor. Sony, QSSR’nin özellikle görüntü detayları ve görüntü kararlılığında belirgin iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor.

    Insomniac Games teknoloji sorumlusu Mike Fitzgerald, QSSR’nin özellikle yoğun çevrelerde piksel seviyesinde netlik ve görüntü kararlılığını artırdığını ifade ediyor. Bu arada Ghost of Yotei, QSSR desteğini aldığı gün aynı zamanda Complete Edition sürümüne kavuşuyor. Yeni sürüm, hikaye genişletmesinin yanı sıra The Last of Us Part II’deki No Return moduna benzer yapıda bir roguelike oyun modu içeriyor. Oyunun mevcut sahipleri Complete Edition yükseltmesini 15 dolar karşılığında gerçekleştirebiliyor.

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