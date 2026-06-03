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    Sony, Until Dawn 2’yi duyurdu: Bu sefer tropik bir adada geçecek

    Sony, Until Dawn 2’yi resmen duyurdu. Firesprite tarafından geliştirilen devam oyunu, seçimlerin kaderi belirlediği yeni bir korku hikayesiyle oyuncuları tropik bir adaya götürecek.

    Sony, Until Dawn 2’yi duyurdu: Bu sefer tropik bir adada geçecek Tam Boyutta Gör
    Sony, korku oyunu serisinin devam halkası olan Until Dawn 2’yi resmen duyurdu. İlk oyunu geliştiren Supermassive Games’in yerine bu kez geliştirme sürecini Liverpool merkezli Firesprite üstleniyor. Yapımın PlayStation 5 için 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Karlı dağların yerini tropik ada alıyor

    Yeni oyun, ilk Until Dawn’ın seçim odaklı hayatta kalma ve korku yapısını korurken bu kez oyuncuları karlarla kaplı bir dağ yerine uzak bir tropik adaya götürüyor. Hikaye, “Dead True” isimli paranormal araştırma kanalını işleten genç bir ekibi merkezine alıyor. Kanal büyük ilgi görse de ekip aslında şimdiye kadar gerçek bir doğaüstü olayla karşılaşmamış durumda ve içeriklerinin büyük bölümü kurgulanmış gösterilerden oluşuyor.

    Ancak büyük bir televizyon ağıyla anlaşma imzaladıktan sonra ekip, çekim yapmak üzere terk edilmiş bir adaya gönderiliyor. Başlangıçta yeni içerikler üretmek için sıradan bir görev gibi görünen bu yolculuk, kısa süre içinde gerçek dehşet unsurlarının ortaya çıkmasıyla ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Oyuncular, adada yaşanan gizemli olayların merkezinde bulunan karanlık bir hikayeyi araştırırken verdikleri kararlarla karakterlerin kaderini belirleyecek.

    Verilen kararların önemi büyük olacak

    Sony, Until Dawn 2’yi duyurdu: Bu sefer tropik bir adada geçecek Tam Boyutta Gör
    Firesprite, devam oyununda ilişkiler sisteminin ve seçimlerin etkisinin önemli ölçüde genişletildiğini belirtiyor. Stüdyo tarafından verilen örneklerde oyuncuların yaralı bir yavru yaban domuzunu kurtarmak için risk alıp almamaya, ekip içindeki gizli bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmemeye ya da daha fazla içerik üretmek uğruna ekip arkadaşlarını zorlayıp zorlamamaya karar vereceği ifade ediliyor.

     

    Sony, Until Dawn 2’yi duyurdu: Bu sefer tropik bir adada geçecek Tam Boyutta Gör
    Bu tercihlerin yalnızca büyük olayları değil, karakterler arasındaki küçük etkileşimleri de etkileyeceği belirtiliyor. Serinin simgesi haline gelen “Butterfly Effect” (Kelebek Etkisi) sistemi geri dönerken karakterler arasındaki ilişkilerin seviyesi bazı hikaye dallarının açılmasında doğrudan rol oynayacak. Böylece görünüşte önemsiz kararlar bile hikayeyi tamamen farklı sonuçlara sürükleyebilecek.

    Tanıtım görüntüleri, serinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Quick Time Event’lerin (QTE) geri döndüğünü gösteriyor. Yanlış verilen kararlar veya başarısız olunan refleks bölümleri karakterlerin ölümüne yol açabilecek. Oyunda ayrıca bol miktarda kanlı sahne ve korku unsurlarının yer aldığı görülüyor.

    Firesprite, oyunun önceki yapımla doğrudan bağlantılı olmayan bağımsız bir hikaye sunduğunu da vurguluyor. Bu nedenle seriye ilk kez giriş yapacak oyuncuların da hikayeyi takip edebilmesi hedefleniyor.

    Stüdyo, önümüzdeki aylarda hikaye ve oynanış detaylarının paylaşılacağını açıklarken tanıtımda dikkat çeken önemli bir geri dönüşü de doğruladı. İlk oyunun gizemli karakterlerinden Dr. Hill, bir kez daha oyuncu Peter Stormare tarafından canlandırılacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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