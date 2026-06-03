Sony, Until Dawn 2’yi duyurdu: Bu sefer tropik bir adada geçecek

Karlı dağların yerini tropik ada alıyor
Yeni oyun, ilk Until Dawn’ın seçim odaklı hayatta kalma ve korku yapısını korurken bu kez oyuncuları karlarla kaplı bir dağ yerine uzak bir tropik adaya götürüyor. Hikaye, “Dead True” isimli paranormal araştırma kanalını işleten genç bir ekibi merkezine alıyor. Kanal büyük ilgi görse de ekip aslında şimdiye kadar gerçek bir doğaüstü olayla karşılaşmamış durumda ve içeriklerinin büyük bölümü kurgulanmış gösterilerden oluşuyor.
Ancak büyük bir televizyon ağıyla anlaşma imzaladıktan sonra ekip, çekim yapmak üzere terk edilmiş bir adaya gönderiliyor. Başlangıçta yeni içerikler üretmek için sıradan bir görev gibi görünen bu yolculuk, kısa süre içinde gerçek dehşet unsurlarının ortaya çıkmasıyla ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Oyuncular, adada yaşanan gizemli olayların merkezinde bulunan karanlık bir hikayeyi araştırırken verdikleri kararlarla karakterlerin kaderini belirleyecek.
Verilen kararların önemi büyük olacak
Tanıtım görüntüleri, serinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Quick Time Event’lerin (QTE) geri döndüğünü gösteriyor. Yanlış verilen kararlar veya başarısız olunan refleks bölümleri karakterlerin ölümüne yol açabilecek. Oyunda ayrıca bol miktarda kanlı sahne ve korku unsurlarının yer aldığı görülüyor.
Firesprite, oyunun önceki yapımla doğrudan bağlantılı olmayan bağımsız bir hikaye sunduğunu da vurguluyor. Bu nedenle seriye ilk kez giriş yapacak oyuncuların da hikayeyi takip edebilmesi hedefleniyor.
Stüdyo, önümüzdeki aylarda hikaye ve oynanış detaylarının paylaşılacağını açıklarken tanıtımda dikkat çeken önemli bir geri dönüşü de doğruladı. İlk oyunun gizemli karakterlerinden Dr. Hill, bir kez daha oyuncu Peter Stormare tarafından canlandırılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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