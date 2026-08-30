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    Sony ve Warner Bros, yapay zekâ devi Anthropic'e dava açtı: "Eserlerimizi çalıyor"

    Sony ve Warner Bros., Anthropic'i yapay zekâ modellerini eğitmek için on binlerce telifli müzik eserini izinsiz kullanmakla suçluyor. Açılan dava, tüm sektör için belirleyici olabilir.

    Sony ve Warner Bros, yapay zekâ devi Anthropic'e dava açtı: Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ dünyasındaki iddiasını giderek güçlendiren Anthropic, OpenAI ile arasındaki farkı kapatarak zirveye adım adım yaklaşıyor. Ne var ki yükselen bu profili, şirketi aynı zamanda daha kayda değer bir hedef hâline de getiriyor. Nitekim bu hafta Sony ve Warner Bros., Anthropic'e karşı harekete geçti. İki şirketin müzik departmanları, telif haklarıyla korunan eserlerini izinsiz şekilde kullandığı gerekçesiyle Anthropic'e dava açtı.

    Şirketler Anthropic'i, yapay zekaâmodellerini eğitmek için on binlerce telifli müzik eserini izinsiz şekilde kullanmakla ve bunu büyük çaplı bir "fikri mülkiyet hırsızlığının" parçası hâline getirmekle suçluyor.

    Sony ve Warner, Anthropic'in On Binlerce Müzik Eserini İzinsiz Kullandığını İddia Ediyor

    Davada, Anthropic'in yanı sıra şirketin CEO'su Dario Amodei ve kurucu ortağı Benjamin Mann da sanık olarak gösterildi. 48 sayfalık dava dilekçesinde Anthropic'in Claude isimli yapay zekâ modellerini geliştirmek ve işletmek amacıyla telif hakkıyla korunan eserleri büyük ölçekte indirdiği, kazıdığı ve torrentler üzerinden elde ettiği öne sürülüyor. Şirketler, Anthropic'in telif hakkını ihlal ettiği her eser için yüz binlerce dolar tazminat ödemesini talep ediyor. Bu da davanın Anthropic açısından ciddi bir mali risk oluşturabileceği anlamına geliyor.

    Anthropic ise iddiaları kabul etmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada yayıncıların iddialarına katılmadıkları ve mahkemede kendilerini "güçlü bir şekilde" savunacakları belirtildi.

    Buradaki önemli noktalardan biri, müzik eserlerinin telif hakkı yapısının diğer içerik türlerine kıyasla oldukça karmaşık olması. Bir şarkı tek bir telif hakkından oluşmuyor. Örneğin şarkının bestesi ve sözleri ayrı fikri mülkiyet unsurları olarak korunabilirken, ortaya çıkan ses kaydı da farklı bir telif hakkına sahip olabiliyor. Üstelik bu hakların sahipleri de aynı kişi veya şirket olmak zorunda değil. Bir şarkının sözleri sanatçıya, bestesi başka bir hak sahibine, ses kaydı ise plak şirketine ait olabilir. Bu nedenle tek bir şarkının yapay zeka tarafından izinsiz kullanıldığı iddiası bile birden fazla telif hakkı sahibinin ayrı ayrı dava açmasına yol açabilecek bir yapıya sahip.

    Anthropic Daha Önce de Telif Davasıyla Karşı Karşıya Kalmıştı

    Sony ve Warner'ın açtığı dava Anthropic'in telif hakları konusunda karşı karşıya kaldığı ilk büyük hukuki mücadele değil. Şirket daha önce de yapay zeka modellerini eğitmek için telifli eserleri izinsiz kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kalmış, Eylül 2025'te yazarlar ve yayıncılarla 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma, ABD'deki telif hakkı davaları açısından şimdiye kadarki en büyük uzlaşmalardan biri olmuştu. Şimdi Warner ve Sony ile de benzer bir anlaşma imzalanması söz konusu olabilir.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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