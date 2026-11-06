Sony, Walkman'in ikonik kulaklığını 47 yıl sonra yeniden canlandırdı

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Oynat Sony, Walkman ile özdeşleşen ikonik kulaklık tasarımını efsanevi MDR-3R modeliyle yeniden hayata geçirdi. Klasik turuncu süngerli yapısını koruyan kulaklık, USB-C bağlantısı, dahili mikrofon ve kablo kumandasıyla güncellendi. Orijinal ses kalitesini yakalamak adına 23 milimetrelik sürücülerle gelen model, kablolu bağlantı nostaljisini modern akıllı cihazlara taşıyor. Nostalji ve teknolojiyi birleştiren MDR-3R, 60 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony, 1979 yılında ilk Walkman kasetçalarla birlikte tanıttığı ikonik MDR-3 serisi kulaklıklarını modern bir dokunuşla yeniden piyasaya sürdü. Yeni MDR-3R modeli, orijinal tasarımını büyük ölçüde korurken USB-C bağlantısı, dahili mikrofon ve kablolu uzaktan kumanda gibi güncel özelliklerle geliyor.

Sony'nin 1979 yılında Walkman TPS-L2 ile birlikte tanıttığı MDR-3L2 kulaklıklar, dönemin taşınabilir müzik deneyiminin önemli parçalarından biri olmuştu. Gri renkli, ayarlanabilir plastik kafa bandı, metal uzatma mekanizması ve turuncu dairesel kulak yastıklarıyla dikkat çeken model, hafif ve minimalist tasarımıyla öne çıkıyordu.

Sony MDR-3R neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Şirketin yeni MDR-3R modeli ise bu ikonik tasarımı günümüze taşıyor. Orijinal modelin görünümünü büyük ölçüde koruyan kulaklık, turuncu ve mavi kulak yastığı seçenekleriyle sunuluyor. Günümüzde yaygınlaşan büyük kulak kapakları ve kalın kafa bantlarının aksine MDR-3R, kompakt ve hafif yapısıyla nostaljik tasarım anlayışını sürdürüyor.

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Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Kablosuz kulaklıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde Sony, MDR-3R modelinde kablolu bağlantı geleneğini koruyor. Ancak eski modeldeki bağlantı anlayışı yerine USB-C konnektörüne geçiş yapılıyor. Böylece kulaklık, modern akıllı telefonlar ve diğer USB-C destekli cihazlarla kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sony, ses tarafında ise orijinal modele oldukça yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor. MDR-3R, ilk MDR-3 modelinde de kullanılan 23 mm sürücü ünitelerine sahip. Şirket, bu tercih sayesinde orijinal kulaklığın ses karakterine yakın bir performans sunmayı amaçlıyor.

MDR-3R, orijinal modelden farklı olarak kablo üzerinde bir kumanda ve dahili mikrofon barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar müzik oynatımını kontrol edebiliyor ve telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Ancak aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunmaması, özellikle gürültülü ortamlarda mikrofon performansını sınırlayabilir.

Sony MDR-3R, 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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