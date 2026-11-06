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    Sony, Walkman'in ikonik kulaklığını 47 yıl sonra yeniden canlandırdı

    Sony, 1979 yılında ilk Walkman ile birlikte tanıttığı ikonik MDR-3 kulaklık tasarımını yeniden canlandırdı. Yeni model, nostaljik görünümünü USB-C bağlantısı ve dahili mikrofonla birleştiriyor.

    Sony, Walkman'in ikonik kulaklığını yeniden canlandırdı Tam Boyutta Gör
    Sony, 1979 yılında ilk Walkman kasetçalarla birlikte tanıttığı ikonik MDR-3 serisi kulaklıklarını modern bir dokunuşla yeniden piyasaya sürdü. Yeni MDR-3R modeli, orijinal tasarımını büyük ölçüde korurken USB-C bağlantısı, dahili mikrofon ve kablolu uzaktan kumanda gibi güncel özelliklerle geliyor.

    Sony'nin 1979 yılında Walkman TPS-L2 ile birlikte tanıttığı MDR-3L2 kulaklıklar, dönemin taşınabilir müzik deneyiminin önemli parçalarından biri olmuştu. Gri renkli, ayarlanabilir plastik kafa bandı, metal uzatma mekanizması ve turuncu dairesel kulak yastıklarıyla dikkat çeken model, hafif ve minimalist tasarımıyla öne çıkıyordu.

    Sony MDR-3R neler sunuyor?

    Sony, Walkman'in ikonik kulaklığını yeniden canlandırdı Tam Boyutta Gör
    Şirketin yeni MDR-3R modeli ise bu ikonik tasarımı günümüze taşıyor. Orijinal modelin görünümünü büyük ölçüde koruyan kulaklık, turuncu ve mavi kulak yastığı seçenekleriyle sunuluyor. Günümüzde yaygınlaşan büyük kulak kapakları ve kalın kafa bantlarının aksine MDR-3R, kompakt ve hafif yapısıyla nostaljik tasarım anlayışını sürdürüyor.

    Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Kablosuz kulaklıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde Sony, MDR-3R modelinde kablolu bağlantı geleneğini koruyor. Ancak eski modeldeki bağlantı anlayışı yerine USB-C konnektörüne geçiş yapılıyor. Böylece kulaklık, modern akıllı telefonlar ve diğer USB-C destekli cihazlarla kullanılabiliyor.

    Sony, Walkman'in ikonik kulaklığını yeniden canlandırdı Tam Boyutta Gör
    Sony, ses tarafında ise orijinal modele oldukça yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor. MDR-3R, ilk MDR-3 modelinde de kullanılan 23 mm sürücü ünitelerine sahip. Şirket, bu tercih sayesinde orijinal kulaklığın ses karakterine yakın bir performans sunmayı amaçlıyor.

    MDR-3R, orijinal modelden farklı olarak kablo üzerinde bir kumanda ve dahili mikrofon barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar müzik oynatımını kontrol edebiliyor ve telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Ancak aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunmaması, özellikle gürültülü ortamlarda mikrofon performansını sınırlayabilir.

    Sony MDR-3R, 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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