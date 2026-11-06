Sony, Walkman'in ikonik kulaklığını 47 yıl sonra yeniden canlandırdı

Yapay Zeka Özeti:
- Sony, Walkman ile özdeşleşen ikonik kulaklık tasarımını efsanevi MDR-3R modeliyle yeniden hayata geçirdi. Klasik turuncu süngerli yapısını koruyan kulaklık, USB-C bağlantısı, dahili mikrofon ve kablo kumandasıyla güncellendi. Orijinal ses kalitesini yakalamak adına 23 milimetrelik sürücülerle gelen model, kablolu bağlantı nostaljisini modern akıllı cihazlara taşıyor. Nostalji ve teknolojiyi birleştiren MDR-3R, 60 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.
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Sony'nin 1979 yılında Walkman TPS-L2 ile birlikte tanıttığı MDR-3L2 kulaklıklar, dönemin taşınabilir müzik deneyiminin önemli parçalarından biri olmuştu. Gri renkli, ayarlanabilir plastik kafa bandı, metal uzatma mekanizması ve turuncu dairesel kulak yastıklarıyla dikkat çeken model, hafif ve minimalist tasarımıyla öne çıkıyordu.
Sony MDR-3R neler sunuyor?
Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Kablosuz kulaklıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde Sony, MDR-3R modelinde kablolu bağlantı geleneğini koruyor. Ancak eski modeldeki bağlantı anlayışı yerine USB-C konnektörüne geçiş yapılıyor. Böylece kulaklık, modern akıllı telefonlar ve diğer USB-C destekli cihazlarla kullanılabiliyor.
MDR-3R, orijinal modelden farklı olarak kablo üzerinde bir kumanda ve dahili mikrofon barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar müzik oynatımını kontrol edebiliyor ve telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Ancak aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunmaması, özellikle gürültülü ortamlarda mikrofon performansını sınırlayabilir.
Sony MDR-3R, 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: