Sony WH-1000XM4C tasarımı ve özellikleri lansman öncesi sızdı

Tam Boyutta Gör Sony WH-1000XM4C için hazırlanan yüksek çözünürlüklü görseller, kulaklığın tasarımını ve bazı teknik özelliklerini resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgiler, modelin 2020 yılında piyasaya çıkan WH-1000XM4'ün daha uygun maliyetli bir türevi olacağını gösteriyor. Sony'nin henüz resmi doğrulama yapmadığı ürünün 7 Eylül'de tanıtılabileceği öne sürülüyor. Yeni modelde tasarım büyük ölçüde korunurken bağlantı tarafında daha güncel bir Bluetooth standardına geçiş yapıldığı görülüyor.

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İşte Sony WH-1000XM4C'nin beklenen özellikleri, fiyatı ve tasarımı:

WH-1000XM4C'nin dış görünüşü, Sony'nin mevcut WH-1000XM4 modelinde kullandığı katlanabilir kulak üstü tasarım çizgisinden belirgin biçimde ayrılmıyor. Sızdırılan görsellerde klasik siyah ve platin gümüş seçeneklerinin yanında, önceki XM4 serisinde bulunmayan lavanta renkli bir versiyon da görülüyor. Bununla birlikte modelde bazı donanım özelliklerinden vazgeçilmiş olabileceğine ilişkin işaretler bulunuyor. Sol kulaklık bölümünde önceki modelle ilişkilendirilen NFC logosunun görünmemesi, WH-1000XM4C'de NFC üzerinden hızlı eşleştirme özelliğinin bulunmayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Bağlantı seçenekleri açısından kulaklıkta önemli ölçüde farklılaşma beklenmiyor. Kablolu kullanım için 3,5 mm ses jakı korunurken şarj işlemi USB-C bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek gibi görünüyor. Kablosuz bağlantı standardı ise orijinal WH-1000XM4'te kullanılan Bluetooth 5.0'ın yerine Bluetooth 6.0 olarak belirtiliyor. Bu değişiklik daha yeni bir bağlantı altyapısına işaret etse de sızdırılan bilgiler, bunun ses donanımında kapsamlı bir yenilenmeyle birlikte geleceğini göstermiyor.

Tam Boyutta Gör WH-1000XM4C'nin temel ses donanımında da önceki neslin yaklaşımının sürdürüleceği anlaşılıyor. Kulaklığın 40 mm sürücüler kullanacağı ve 4 Hz ile 40 kHz arasında frekans tepkisi sunacağı belirtiliyor. Bu değerler, modelin ses donanımı açısından WH-1000XM4'e yakın bir konumlandırmaya sahip olacağını düşündürüyor. Aktif gürültü engelleme, yani ANC tarafında da Sony'nin XM4 ile oluşturduğu temel yapının daha düşük maliyetli bir modelde korunması hedefleniyor gibi görünüyor.

Pil kapasitesi veya kullanım süresindeki farklılık ise modelin maliyet odaklı konumlandırmasının daha belirgin göstergelerinden biri olabilir. WH-1000XM4C için ANC açıkken 27 saate, ANC kapalıyken ise 34 saate kadar kullanım süresi öne sürülüyor. Söz konusu değerler, 2020 yılında tanıtılan WH-1000XM4'ün kullanım süresine kıyasla bir miktar daha düşük bir seviyeye işaret ediyor.

WH-1000XM4C'nin Euro bölgesinde yaklaşık 249 euro, İngiltere'de ise 219 sterlin seviyesinde satışa çıkabileceği belirtiliyor; bu rakamlar orijinal WH-1000XM4'ün lansman fiyatından yaklaşık 130 euro ve 130 sterlin daha düşük bir seviyeye karşılık geliyor. Sony'nin 7 Eylül'de resmi tanıtımı gerçekleştirmesi halinde ise ürünün gerçek fiyatı, küresel satış planı ve teknik özellikleri netleşecek.

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Sony WH-1000XM4C tasarımı ve özellikleri lansman öncesi sızdı

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