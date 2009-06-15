Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony WiMAX destekli VAIO Z ve VAIO P modellerini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony WiMAX destekli VAIO Z ve VAIO P modellerini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Dünya elektronik devlerinden Japonya merkezli Sony, WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını kullanıma sunmayı planlıyor. WiFi ile karşılaştırıldığında kablosuz iletişimin çok daha geniş bir alanda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak WiMAX teknolojisiyle desteklenen VAIO Z ve VAIO P modellerinin detayları henüz açıklanmış olmasa da satılmakta olan mevcut VAIO P ve VAIO Z modelleriyle benzer özelliklere sahip olmaları bekleniyor.

Kullanıma sunulacaklari tarih ve olası fiyatlandırmaları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarların ilk olarak Japonya pazarında kullanıma sunulması beklenebilir.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: MSI Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim