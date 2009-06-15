Sony WiMAX destekli VAIO Z ve VAIO P modellerini hazırlıyor

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Dünya elektronik devlerinden Japonya merkezli Sony, WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını kullanıma sunmayı planlıyor. WiFi ile karşılaştırıldığında kablosuz iletişimin çok daha geniş bir alanda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak WiMAX teknolojisiyle desteklenen VAIO Z ve VAIO P modellerinin detayları henüz açıklanmış olmasa da satılmakta olan mevcut VAIO P ve VAIO Z modelleriyle benzer özelliklere sahip olmaları bekleniyor.

Kullanıma sunulacaklari tarih ve olası fiyatlandırmaları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarların ilk olarak Japonya pazarında kullanıma sunulması beklenebilir.